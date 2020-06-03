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YSK’dan flaş kongre kararı

YSK, koronavirüs tedbirleri kapsamında siyasi partilerin kurultay, il ve ilçe kongrelerinin ertelenmesine ilişkin kararını kaldırdı. Bugünden itibaren siyasi partiler kongrelerini yapabilecek.
YSK’dan flaş kongre kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),Mart ayında aldığı kararla siyasi partilerin kurultay, il ve ilçe kongrelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ertelenmesine karar vermişti.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından bazı siyasi partiler il ve ilçe kongreleri gerçekleştirmek için YSK’ya başvurdu.

Muharrem Akkaya Başkanlığında toplanan YSK, siyasi partilerin talebi üzerine erteleme kararını kaldırdı. Bu kararla birlikte bugünden itibaren siyasi partilerin, kurultay, il ve ilçe kongrelerini yapmalarının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş sordu. YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.

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