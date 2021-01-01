YTB, 2020'de Kovid-19'a rağmen yurt dışındaki vatandaşlara hizmette hız kesmedi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Diaspora KOVİD-19 İş Birliği ve Destek Programı kapsamında 14 farklı ülkede 76 proje hayata geçirdik." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, AA muhabirine, YTB olarak 2020 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrencilerin 2020'de salgından en az derecede etkilenmeleri için çabaladıklarını belirten Eren, bu zor günleri verimli şekilde değerlendirebilmeleri için çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eren, 2020'de hayata geçirdikleri yurt dışındaki vatandaşlara yönelik yasal ve idari iyileştirmeler, memleket yoluna çıkan vatandaşlara karşılama ve uğurlama, Balkan Gençlik Okulu, soydaş ve kardeş toplulukların tarihi mirasının kayıt altına alınması, Azerbaycan ve Libya ile dayanışma amaçlı düzenlenen programlar gibi çalışmalar yaptıklarını aktardı.

YTB'nin pandeminin başlamasından itibaren yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve onların kurdukları sivil toplum kuruluşlarıyla salgınla mücadelede örnek iş birliği modelleri geliştirdiklerini vurgulayan Eren, şu ifadeleri kullandı:

" 2020'de Kovid-19'a rağmen yurt dışındaki vatandaşlara hizmette hız kesmedik. Bu çerçevede oluşturduğumuz 'Diaspora KOVİD-19 İş Birliği ve Destek Programı' kapsamında 14 farklı ülkede 76 proje hayata geçirdik. Bu kapsamda birçok ülkede hem diasporamıza hem de o ülke vatandaşlarına gıda ile hijyen kolileri, iftar yemekleri, maske ve eldivenleri dağıtarak toplamda 200 bin kişiye ulaştık.

Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında boşanma kararlarının tescili ve yabancı ehliyetlerin Türkiye'de kullanım süresinden, 'MİNİJOB' olarak bilinen emeklilerin yarı zamanlı çalışmasına uzanan 17 farklı konuda da yasal ve idari iyileştirme hayata geçirildi."

Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren "OECD Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" kapsamındaki otomatik bilgi değişimi uygulamasına değinerek, YTB'nin diğer bilgilendirici ve uyarıcı çalışmalarının yanında 13 ülkeden vatandaşlarla bu yıl 26 bilgilendirme toplantısının gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Hukuki destek sunuyoruz"

Avrupa'da tırmanışa geçen İslam ve yabancı karşıtlığına da dikkati çeken Eren, şöyle devam etti:

"YTB'nin yurt dışındaki varlığı, birçok alanda yazdığı başarı hikayeleriyle, bulundukları topluma hem katkı veren hem de yaşadıkları ülkelerde barışın, istikrarın ve güvenin unsuru bir profile sahip olmasına rağmen maalesef hiç hak etmediği halde İslam ve yabancı karşıtı saldırıların hedefi oluyor.

Bu saldırılara karşı vatandaşlarımızla yakın iletişim kuruyor, hukuki destekler sunuyoruz. Diasporamızın genç üyelerine savunuculuk ve insan hakları eğitimleri düzenliyor, hukuk alanında destek bursları sağlıyoruz. Söz konusu saldırıları raporluyor, ilgili yerlere ulaştırıyoruz. 2019'a ait yurt dışındaki Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılara ilişkin raporu da Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak 4 dilde hazırladık."

Eren, içerisinde 800'den fazla konuda işlem bilgisini içeren ve yurt dışındaki vatandaşlara yol gösterici nitelikteki "2020 Yılı Cep Rehberi"nin 30 bin basılarak dış temsilcilikler, valilikler, gümrük kapıları, havalimanları, yurt dışındaki STK’ler ve vatandaşlara gönderildiğini belirtti.

Karşılama ve uğurlama

Yurt dışında yaşayan ve yaz izin tatil dönemlerini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşların yolculuklarının daha rahat geçmesi için Sırbistan sınır kapılarında Türk polisi ile Türkçe ve Sırpça bilen YTB personelinin bu yıl da görevlendirildiğini anlatan Eren, hem Kapıkule'de hem de transit geçiş yapılan ülkelerdeki sınır geçişleri için vatandaşların sorularını 7/24 cevaplayan "Memleket Yolu WhatsApp hattı" ile bilgilendirme hizmeti sunan "www.memleketyolu.ytb.gov.tr" sitesinin oluşturulduğunu dile getirdi.

Eren, bu çalışmalarda da pandemi şartlarının ve hassasiyetinin ön planda tutulduğunu vurgulayarak, ana vatan Türkiye’ye gelen vatandaşlara maske ve dezenfektan içeren binlerce hijyen kitinin dağıtıldığını, geri dönüş yolundaki vatandaşlar için Kapıkule'de mobil PCR test merkezinin oluşturulduğunu söyledi.

"Balkan Gençlik Okulu’nu 7 ülkeden kardeşimizle gerçekleştirdik"

Eren, Balkanlardaki vatandaşlara yönelik yaptıkları çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Balkan Gençliği'ni müşterek düşünce ve değer kodlarında buluştururken, ortak sorunlara ortak çözümler aratıp, akademiden tarih ve kültüre zengin bir içerik sunan 'Balkan Gençlik Okulu' programımızı pandemi şartlarına rağmen bu yıl da tamamladık. Balkan Gençlik Okulu’nu 7 ülkeden 9 sivil toplum kuruluşu iş birliğinde 500 katılımcı genç kardeşimizle gerçekleştirdik.

Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı başlığında kardeş toplulukların tarihi mirasının korunması, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli çalışmalar da yaptık. Ahıska (Gürcistan), Kazakistan, Kırım ve farklı coğrafyalarda kültürel miras envanterlerini 2020'ye kadar tamamladık."

Eren, bu çalışmaların yanında Belene Kampı mağduru soydaşlarla görüntülü mülakatlar yaptıklarını aktararak, "Bin Dokuz Yüz Seksen Dokuz Belene" belgesel filmini ve "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" adlı 4 ciltten oluşan (Türk, İran, Mısır, Hint Alt Kıta) önemli bir seti de hazırlayarak araştırmacı ve uzmanların istifadesine sunduklarını söyledi.

Azerbaycan ve Libya'ya özel önem

Bu yıl yaşanan gelişmeler ışığında Azerbaycan ve Libya’ya özel bir önem vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan baştan sona meşru ve haklı bir mücadeleyle işgal altındaki topraklarını kurtardı. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek oldu. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da dünyaya Azerbaycan'ın haklı davasının anlatılması noktasında üzerine düşeni yaptı.

YTB olarak Türkiye’deki Azerbaycanlı öğrenci kardeşlerimize yönelik dayanışma programı düzenlerken, Azerbaycan'a da bir destek ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca Libya ve Türkiye, tarihten gelen birçok müşterek değeri paylaşıyor. Siyasi olarak öne çıkan ilişkilerimizi toplumsal ve kültürel boyutta da ilerletmeliyiz."

"Biz Birlikte Güçlüyüz' demeye devam edeceğiz"

YTB'nin koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Bursları" çalışmalarına da değinen Eren, 2019 itibarıyla dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700 başvuru alan Türkiye Burslarının 2020'de 172 ülkeden 156 bin başvuru aldığını bildirdi.

Eren, "İnşallah 2021'de pandemiyi de atlatarak faaliyet alanlarımızda gayret etmeye, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızla ve uçsuz bucaksız gönül coğrafyamızda kalbi ve duası Türkiye olan milyonlarla beraber 'Biz Birlikte Güçlüyüz' demeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.