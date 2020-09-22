  • BIST 1.093
  • Altın 470,358
  • Dolar 7,6354
  • Euro 8,9687
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

YTB Başkanı Eren: Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor

YTB Başkanı Abdullah Eren, "Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor. Kanun değişikliği yaparken onlara iyi anlatmak lazım ya da daha sonra negatif etkileri geçirecek pozitif adımlar atmak lazım." dedi.
YTB Başkanı Eren: Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, mevzuat değişikliklerinin yurt dışında yaşayan Türkler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, "Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor. Kanun değişikliği yaparken onlara iyi anlatmak lazım ya da daha sonra negatif etkileri geçirecek pozitif adımlar atmak lazım." dedi.

"Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış programı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve YTB Başkanı Eren'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Projeyle ilgili sunum yapan Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların mevzuatlara ilişkin taleplerinin olduğunu, bazı yönetmelik ve kanunlarda ise güncellemeler gerektiğini söyledi.

Türk diasporası büyüklüğünün 6 milyonu aştığını belirten Eren, "Türkiye'nin Türk diasporasıyla ilişki mahiyeti değişiyor. Artık yazları sadece Türkiye'ye gelen, Türkiye'nin cari açığına katkı sağlayan, Türkiye'ye yatırım yapan bir diasporanın yanı sıra siyasi olarak da güçlenen bir diaspora var." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye-Avrupa ilişkileri çerçevesinde Türk diasporasının siyasi bir kimlik kazandığını ifade eden Eren, "Bu bilinç çerçevesinde bir güç olarak ortaya çıkıyor ancak Türkiye'yle ilişkisi gerek siyasi gerek ekonomik olarak seyreliyor. Mesela geçen sene askerlik bedelini artıran ve emekliliği zorlaştıran iki kanun değişikliği yaptık. Bunların hepsi yurt dışında yaşayan Türkleri bir tercih yapmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Eren, bu değişikliklerin askerlik, vatandaşlık ve emeklilik konularına olumsuz etki edebileceği uyarısında bulundu.

CİMER ve YTB üzerinden şikayetler ile sosyal medyada yapılan şikayetler derlendi
Türkiye'de yurt dışı Türklerine yönelik hizmetler yürüten 30 kamu kuruluşu bulunduğunu dile getiren Eren, "Yurt dışı Türklerini ilgilendiren 1288 farklı mevzuat bulunuyor. Bunların direkt vatandaşa temas edenleri derledik. Bunlara ilişkin 28 ayrı hizmet biriminin 322 hizmeti olduğunu ortaya çıkardık." dedi.

Vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve YTB'ye yaptığı şikayetlerin yanında yurt dışındaki internet sitelerinde ve sosyal medyada yaptıkları şikayetleri de derlediklerini anlatan Eren, Türklerin yoğun yaşadığı bazı ülkelerde 490 anket yaptıklarını, 70 STK ile birebir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'den bürokratları STK temsilcileriyle buluşturduklarını dile getirdi.

Bu bürokratların sahadaki sorunları görerek mevzuat değişiklikleri yapılmasına katkı sağladığını söyleyen Eren, "Şu ana kadar 17 ayrı mevzuat değişikliği yapıldı, 40 değişiklik de yolda. Bazı değişiklikler takvime bağlanıyor. Mesela Türkiye'de mavi kartla yaşayanların SGK primleri bir yabancınınki kadar yüksek. Mavi kartlıların Türk vatandaşı gibi muamele görmesi ve primlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

"Vatandaşımızı önceden iyi bilgilendirirsek eminim birçok olumsuz etkiyi bertaraf etmiş oluruz"
Eren, dövizle askerlik, boşanma kararlarının tanınmasının kolaylaştırılması, yabancı plakalı araçların trafik cezalarına yönelik değişikliklerin bu çalışmalar neticesinde yapıldığını kaydederek, şunları ifade etti:

"Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor. Kanun değişikliği yaparken onlara iyi anlatmak lazım ya da daha sonra negatif etkileri geçirecek pozitif adımlar atmak lazım. Mesela emeklilik konusunda doğru bir iş yaptık. SGK'nin 120 milyar lira gideri var, bunun yüzde 10'luk açığı da yurt dışındaki yerleşiklerden kaynaklanıyor. Yurt dışından bir emeklinin verdiği primi geri alma süresi ise yurt içindekinden daha az. Devlet bu konuda haklı ama bu değişikliği yaparken vatandaşımızı önceden iyi bilgilendirirsek eminim birçok olumsuz etkiyi bertaraf etmiş oluruz."

Eren, Türkiye dahil 136 ülkenin taraf olduğu "Vergi Konusunda İşbirliği Sözleşmesi" kapsamında banka hesap bilgilerinin diğer ülkelerle paylaşılacağını hatırlatarak, "1,5 milyon yurt dışında yaşayan kişinin Türkiye'de hesabı var. Toplamda 3 milyon banka hesabında 206 milyar lira bulunuyor. Bu paranın bu anlaşmalar devreye girdiğinde gitmemesi için öncesinde bir çalışma yapılması lazım." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi22 Eylül 2020 Salı 14:32
  • Şanlıurfa’da silahlı kız kaçırma gerginliği22 Eylül 2020 Salı 14:31
  • Bakan Akar, Halid el-Meşri ile görüştü22 Eylül 2020 Salı 14:30
  • Halk otobüsü şoförü, maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı22 Eylül 2020 Salı 14:29
  • Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında 24 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi22 Eylül 2020 Salı 14:29
  • YTB Başkanı Eren: Normal bir kanun değişikliği yurt dışı Türklerde ekstra bir etki bırakıyor22 Eylül 2020 Salı 14:27
  • ABD'li gazeteci Andre Vltchek aracında ölü bulundu22 Eylül 2020 Salı 14:26
  • Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da 5'inci kez toplandı22 Eylül 2020 Salı 14:03
  • Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı22 Eylül 2020 Salı 14:02
  • Bursa'da karantinayı ihlal eden Kovid-19 hastasına 3 ay 10 gün hapis cezası22 Eylül 2020 Salı 13:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti