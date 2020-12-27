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YTB, Bulgaristan Türklerinin asimilasyonla mücadelesini anlatan sözlü tarihi kitaplaştırdı

YTB, Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında komünist rejim tarafından Türklere karşı uygulanan asimilasyon ve Belene Kampı olaylarını konu alan sözlü tarih çalışması "Belene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak"ı kitaplaştırarak yayımladı.
YTB, Bulgaristan Türklerinin asimilasyonla mücadelesini anlatan sözlü tarihi kitaplaştırdı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında komünist rejim tarafından Türklere karşı uygulanan asimilasyon, kimliksizleştirme politikaları, işkenceler ve Belene Kampı olaylarını konu alan sözlü tarih çalışması "Belene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak"ı kitaplaştırarak yayımladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Belene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak" başlıklı sözlü tarih çalışmasının, Bulgaristan Türklerinin haklı davasının gelecek nesillere aktarılması ve verilen hukuk mücadelesine katkı sunması için hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, YTB koordinasyonu ve iş birliğinde 2019'da TRT İç Yapımlar tarafından Belene Kampı mağduru soydaşlarla mülakatlar yapılarak "Bin Dokuz Yüz Seksen Dokuz Belene" belgesel filminin hazırlandığı ve filmin 7 Şubat 2020'de YTB'de düzenlenen gala töreninde izleyicilerle buluştuğu hatırlatıldı.

Belgesel film çerçevesinde yapılan mülakatların yanı sıra Bulgaristan Türkleri ile ilgili önemli kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında da sözlü tarih çalışmalarına devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Belene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök Uzak" çalışmasının Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı kapsamında literatüre kazandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün editörlüğünde tamamlanan çalışmanın, Bulgaristan Türklerinin tarihini ve etnik temizlik politikasına karşı verdikleri mücadeleyi canlı tanıkların anlatımıyla yansıttığı, akademik çalışmalar için de önemli bir kaynak teşkil ettiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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