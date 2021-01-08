YTB, "Türkiye Mezunları"nın başarılı çalışmalarını iki teşvik programıyla destekleyecek

YTB, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden mezun olarak ülkelerinde başarılı çalışmalara imza atan "Türkiye Mezunları"nı desteklemek için akademi ve spor alanlarında iki teşvik programını hayata geçiriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'deki eğitim öğretim kurumlarından burslu olarak veya kendi imkanlarıyla eğitim alıp mezun olan uluslararası öğrencilerle de bağını "Türkiye Mezunları Programı" ile güçlendirerek dünyanın dört bir yanındaki mezunlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gördükten sonra ülkelerine dönen binlerce uluslararası öğrenci, Türkiye Mezunları ailesine akademisyen, siyasetçi, iş insanı, ekonomist, sporcu ve sanatçı olarak katılıyor.

AA muhabirinin YTB'den edindiği bilgiye göre Başkanlık, Türkiye'den ayrıldıktan sonra kendi ülkelerinde ve uluslararası arenada başarılı çalışmalara imza atan, ülkelerinin kalkınmasında önemli rol üstlenen Türkiye Mezunlarını bu yıl desteklemek için iki teşvik programı ilan etti. YTB, "Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı" ve "Türkiye Mezunları Sporda Hizmet Ödül ve Teşvik Programı" ile Türkiye Mezunlarına maddi destek sağlayacak.

Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı

Türkiye Mezunları Akademik Teşvik Programı kapsamında Türkiye mezunu akademisyen ve araştırmacıların Türk kültürü, dili ve tarihi hakkında yaptığı akademik çalışmalar desteklenecek. Program kapsamında, Türkiye mezunu akademisyenlerin önde gelen akademik indekslerde taranan dergilerde yayınlanan makalelerine de teşvik sağlanacak.

Sporda Hizmet Ödül ve Teşvik Programı

Sporda Hizmet Ödül ve Teşvik Programı kapsamında ise sporcu Türkiye mezunlarının, gelecekteki başarılarının teşvik edilmesi amacıyla ödüllendirilecek. Program çerçevesinde uluslararası ve bölgesel şampiyonalarda, çeşitli yaş gruplarında başarılı Türkiye mezunlarına destek sağlanacak.

Başvurular 10 Ocak'tan tarihinden itibaren yıl boyunca "basvuru.ytb.gov.tr" adresinden alınacak.

Programa ilişkin başvuru rehberleri ise "www.turkiyemezunlari.gov.tr" adresinde yer alıyor.