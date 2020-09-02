  • BIST 1.086
  • Altın 466,968
  • Dolar 7,3674
  • Euro 8,7373
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

YTB yurt dışında yaşayan hukuk eğitimi alan gençlere burs verecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlara hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlayabilecek insan kaynağının yetişmesi için hukuk alanında eğitim alan gençlere burs sağlıyor.
YTB yurt dışında yaşayan hukuk eğitimi alan gençlere burs verecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB), yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hukuk Alanında Yurtdışı Vatandaşlar Araştırma ve Uzmanlık Bursları” programı, yurt dışında hukuk eğitimi alan gençlerin bulundukları ülkelerdeki Türk toplumunun sorunlarına ilişkin farkındalık kazanmaları ve ilgili alanlarda uzmanlaşmaları için başlatıldı. 

Program kapsamında yurt dışında hukuk eğitimi alan veya avukatlık stajı devam eden gençler aylık olarak nakdi burs imkanı elde edecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların yasal haklardan azami ölçüde faydalanmaları adına büyük önem arz eden programla, hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sağlayabilecek genç hukukçuların yetişmesi hedefleniyor.

Kimler başvurabilir?
Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa 01.01.1985 ve sonrası doğmuş olan adaylar kabul edilecek. Programa başvuracak adayların ortaöğretimini yurt dışında tamamlanmış olmaları da gerekiyor.

Vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç'te Hukuk Fakültesi öğrenci ve mezunlarının alınacağı burs programına, lisans son sınıf ve lisans üstü öğrencileri ile avukatlık stajına başlamış veya başlayacak olanlar başvurabilecek.

Programa son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlenirken, başvurular "www.ytb.gov.tr/hukukbursu" adresinden yapılacak. Başvuru şartları ve program hakkındaki detaylı bilgilere de aynı adresten erişilebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamın koronavirüsten ölmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı02 Eylül 2020 Çarşamba 12:58
  • FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı02 Eylül 2020 Çarşamba 12:54
  • YTB yurt dışında yaşayan hukuk eğitimi alan gençlere burs verecek02 Eylül 2020 Çarşamba 12:53
  • Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de yaralar sarılıyor02 Eylül 2020 Çarşamba 12:51
  • Barış Atay'a saldırı; Şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler02 Eylül 2020 Çarşamba 12:40
  • AK Parti'den ABD'nin Rum Yönetimi kararına çok sert tepki: Yanlış bir karar02 Eylül 2020 Çarşamba 12:36
  • Libya Ordusu, Hafter güçlerinin ateşkesi ikinci kez ihlal ettiğini açıkladı02 Eylül 2020 Çarşamba 12:30
  • Haldun Boysan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı02 Eylül 2020 Çarşamba 12:08
  • YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe02 Eylül 2020 Çarşamba 11:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı02 Eylül 2020 Çarşamba 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti