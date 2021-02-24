YTB yurt dışındaki Türk öğrencilere 'İnsan Hakları Online Eğitim Programı' düzenleyecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi öğrenciler için çevrim içi "İnsan Hakları Online Eğitim Programı" gerçekleştirecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan açıklamada, 29-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek program sayesinde yurt dışında yaşayan gençlere insan hakları, ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve ilgili uluslararası kuruluşların yapısı ile işleyişi gibi konularda teorik eğitim verileceği belirtildi.

Açıklamada, Türkçe gerçekleştirilecek eğitim programına yurt dışında ikamet eden 30 yaş ve altı Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, sosyal bilimler alanlarında eğitim alan 3 ve 4’üncü sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinin başvurabileceği kaydedildi.

Programa son başvuru tarihi ise 14 Mart olarak belirlendi.