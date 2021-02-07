YTB'dan Karabağ şehitlerinin çocuklarına Türkiye Bursları'nda özel kontenjan

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda şehit olanların çocukları için Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan ayıracağı bildirildi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nde şehit düşen kahramanlarının evlatlarına bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel bir kontenjan ayırıyoruz. Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da kardeşlerinin yanında." ifadelerini kullandı.

Türk dünyasında da bürokrasiden siyasete, eğitimden sanata önemli Türkiye mezunları bulunuyor. Temmuz ayında Tovuz’da Ermenistan tarafından şehit edilen Azerbaycanlı General Polat Haşimov da Türkiye mezunuydu.

Uluslararası öğrencilere yönelik Türkiye Bursları'na 20 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

Başvuru ve detaylar için ise "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden öğrenilebilir.