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YTB'den finansal bilgilerin karşılıklı paylaşımına ilişkin 4 dilde bilgilendirici video

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren ülkeler arası finansal bilgilerin karşılıklı olarak otomatik paylaşımı konusuna ilişkin 4 dilde bilgilendirici video hazırladı.
YTB'den finansal bilgilerin karşılıklı paylaşımına ilişkin 4 dilde bilgilendirici video

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB), yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren ülkeler arası finansal bilgilerin karşılıklı olarak otomatik paylaşımı konusuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlamış olduğu rehber çerçevesinde 4 dilde bilgilendirici bir video hazırlandı.

Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak 5 sorunun yer aldığı videoda, bilgi paylaşımının neden ve hangi ülkelerle yapılacağından, kişiye ait hangi bilgilerin paylaşılacağına kadar yurt dışında yaşayan vatandaşların merak ettikleri bütün konular yer alıyor.

Videoda öncelikle finansal bilgilerin karşılıklı otomatik paylaşımı konusunun Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uluslararası vergisel iş birliği ve şeffaflığı amacıyla oluşturulan 136 ülkenin taraf olduğu küresel çaplı bir süreç olduğuna dikkat çekiliyor.

Vatandaşların finansal bilgilerin paylaşımına ilişkin bilmesi gereken detaylar ise hazırlanan videoda "Otomatik Bilgi Paylaşımı Nedir?", "Neden Otomatik Bilgi Paylaşımı Yapılmaktadır?", "Hangi Ülkelerde Otomatik Bilgi Paylaşımı Yapılacaktır?", "Otomatik Bilgi Paylaşımı Nasıl Yapılacaktır?", "Otomatik Bilgi Paylaşımı Konusunda Hesap Sahibinin Dikkat Etmesi Gereken Hususular Nelerdir?" soruları altında cevap buluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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