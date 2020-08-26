  • BIST 1.095
  • Altın 459,521
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7108
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 32 °C
»

YTB'nin 'Türk Diasporası Medya Ödülleri' yarışmasının başvuru süresi 18 Eylül'e uzatıldı

YTB'den yapılan açıklamada, daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan son başvuru tarihinin salgın nedeniyle 18 Eylül'e uzatıldığı bildirildi.
YTB'nin 'Türk Diasporası Medya Ödülleri' yarışmasının başvuru süresi 18 Eylül'e uzatıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında medya alanına ilgi duyan Türk gençlerini teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Türk Diasporası Medya Ödülleri" yarışmasının son başvuru tarihi 18 Eylül'e ertelendi.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, daha önce 17 Ağustos olarak açıklanan son başvuru tarihi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Eylül'e uzatıldı.

Kısa film, senaryo, dosya haber, yeni medya ile fotoğraf kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmayla medya alanında çalışmalar yapan Türklere destek olmak ve çalışmaları teşvik etmek hedeflenirken yeni yeteneklerin de keşfedilmesi amaçlanıyor.

Yeni yeteneklerin Türk diasporasına kazandırılmasını da hedefleyen yarışmaya en az 7 yıldır yurt dışında ikamet etmiş, Türk kimliği ya da mavi kartı bulunan Türkler "basvuru.ytb.gov.tr" adresinden başvurularını yapabilecek.

Katılımcılar yarışma şartnameleri ve yarışmaya ilişkin diğer detaylı bilgilere "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Birinciye 25 bin lira ödül
YTB ayrıca kısa film kategorisinde birincilik kazanan katılımcılara 25 bin lira, senaryo yarışması birincisine 15 bin lira ödül verileceğini duyururken, dosya haber, yeni medya ve fotoğraf kategorilerinde birinci olanlar ise 10 bin liralık ödül kazanacak. 

Dereceye giren diğer çalışmalara ise 20 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen ödüller verilecek.

Yarışmada her kategoride ilk 10’a giren toplam 50 aday, mesleğin uzman ve duayen isimlerinin eğitimci olarak yer alacağı Diaspora Medya Akademisine katılım hakkı elde edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YTB'nin 'Türk Diasporası Medya Ödülleri' yarışmasının başvuru süresi 18 Eylül'e uzatıldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:05
  • BMC'den Kovid-19 salgınıyla mücadele için '1 hafta tatil' kararı26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:02
  • AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:01
  • Yunan başbakandan gerginliği tırmandıracak açıklama26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:11
  • Valilik duyurdu! İzmir'de flaş düğün kararı26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:01
  • Selde kaybolan eşini arıyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:57
  • MSB: İdlib'de çok sayıda EYP imha edildi26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:38
  • Bingöl'de, PKK'lı teröristlere ait EYP bulundu26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:37
  • Emine Erdoğan'dan 'Muş Laleli' Malazgirt Zaferi kutlaması26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:36
  • Hakkari'de şehit olan asker Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti