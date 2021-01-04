Yufkacılar Odası Başkanı Mehmet Polat KDV karışıklığının giderilmesini istedi

Yufkacılar Odası Başkanı Mehmet Polat, yufkada yüzde bir olan KDV’nin, kadayıf, erişte gibi ürünlerde yüzde sekiz olmasına anlam veremediklerini söyleyerek, “İkisi de aynı hammaddeden yapılıyor. Bu karışıklık giderilsin” dedi.

Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, yufkacı esnafının KDV sorunu yaşadığını dile getirerek, yufka ile kadayıf ve çeşitlerinin KDV’sinin eşitlenmesini talep etti. Polat, “Yufkanın KDV’si yüzde bir, kadayıfın, eriştenin KDV’si yüzde sekiz. Her iki mamul de aynı hammaddeyle, aynı işçilikle, aynı iş yerinde yarı mamul olarak tüketiciye sunuluyor. Kadayıf ve çeşitlerinin KDV oranlarının yüzde 8 olmasının hiçbir anlamı yok. İkisini de aynı usta yapıyor. İkisi de aynı iş yerinde satılıyor. Bir kere bunu kime sorarsan sor bunun yanlış olduğunu söyleyecektir” ifadelerini kullandı.

BİZİ BU KONUDA KİMSE DUYMUYOR

Polat, “Kadayıf ile yufkanın hammaddesi aynıdır. Yufka yapıldıktan sonra, ince ince kıyılma işlemine tabi tutulmaktadır. Böylece ortaya kadayıf, erişte vs. çıkmaktadır. Yani yufka, kadayıf oluyor. İkisi de aynı şey. Ama birinde KDV yüzde 8, diğerlerinde yüzde bir. Bu konuda bizi kimse duymuyor. Biz bu karışıklığın giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

KISITLAMALARDA ESNAF SORUN YAŞIYOR

Kısıtlamalar ile ilgilide esnafın sorun yaşadığını hatırlatan Polat, “Kısıtlama kararı alınırken, genelgede imalatçı ve tedarikçiler hariç diye belirtiliyor. Ama bu sahada görevli polis ve zabıtalarda kafa karışıklığı yaratıyor. Biz hem imalatçıyız hem tedarikçiyiz ama buna rağmen güvenlik personelleri dükkanlara geldiğinde genelgede yufkacı yazmıyor, siz kapalı olmalısınız diyor. Burada yufkacı yazmasına gerek yok ki.”

POLİS VE ZABITALAR İYİ BİLGİLENDİRİLMELİ

“Biz hem imalatçıyız hem tedarikçiyiz zaten. Burada bir iletişim sorunu yaşanıyor. Zabıta ve polisler bu konuda iyi bilgilendirilmelidir. Bazıları açabilirsiniz, bazıları kapatmalısınız diyor. Bu kafa karışıklığı giderilmelidir. Sahada kısıtlamalara uyulması için denetim yapan personeller iyi bilgilendirilmelidir. Esnafın onlarca sorunu var bir de bunla uğraşıyor” diye konuştu.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMI ARTIYOR

Sigorta primlerinin yüksek olmasının kayıt dışı istahdamı artırdığını da sözlerine ekleyen Polat, “Sigorta primlerinin yüksek olması kayıt dışı istihdamı artırıyor. Sigorta primleri düşürülmelidir. Bunun yanı sıra birçok işletmede yurt dışından gelen ve çalışma izni olmayan kişiler mecburen çalışmaktadır. Burada bir dengesizlik var. Bu insanları ülkeye alıyorsanız, çalışma izni de vermelisiniz ki kayıt dışı olmasın. Bu kişiler ülkede kaldıkları sürede, geçimlerini sağlamak için mecbur çalışmak zorundalar. Çalışma izni olmadığından da sigortalı gösterilemiyor. Bu konuda da bir düzenleme yapılmalı” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA