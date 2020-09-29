Yukatel Denizlispor galibiyete hasret

Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Ligin ilk iki haftasında 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, Antalya deplasmanında da istediğini bulamadı.

Çıktığı üç karşılaşmada girdiği pozisyonlardan ancak 1'ini gole çevirebilen, ağlarında 6 gol gören yeşil-siyahlılar, üçüncü haftayı 1 puanla kapattı.

Denizlispor, geçen sezon ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup ederek Göztepe ile berabere kalmıştı.

Ege ekibi, ligin 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.