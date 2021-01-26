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Yukatel Denizlispor, Görkem Can'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile sözleşme imzaladı.
Yukatel Denizlispor, Görkem Can'ı kadrosuna kattı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyen Can için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. 

Görkem Can, yeşil siyahlı kulüple 2,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

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