Yukatel Denizlispor Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Ayaroğlu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu, yeşil-siyahlı kulüple 6 aylık anlaşmaya imza attı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Ayaroğlu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu, yeşil-siyahlı kulüple 6 aylık anlaşmaya imza attı.
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