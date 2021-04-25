  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
»

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan: Bugün bizim galip gelmemiz gerekiyordu

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "Bugün bizim galip gelmemiz gerekiyordu. Bizim yukarı sıraları zorlayabilmemiz açısından çok önemliydi." dedi.
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan: Bugün bizim galip gelmemiz gerekiyordu

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Takımın başında 5-6 gündür olduklarını hatırlatan Tandoğan, bu süreçte 2 maça çıktıklarını belirtti.

Tandoğan, Sivasspor'un iyi futbol oynayan ve deplasmandaki maçlarda üstünlük sağlayabilen bir takım olduğunu ifade ederek, "Bugün bizim galip gelmemiz gerekiyordu. Bizim yukarı sıraları zorlayabilmemiz açısından çok önemliydi. Oyuncu grubumuz bugün maça biraz durgun başladı. Oyun rakip takımın üstünlüğüyle başladı. Hem duran toplar, hem de kaybettiğimiz toplarla oyun ister istemez bizi zora soktu. Golü de şanssız yedik. Kimseyi suçlayacak değiliz. Kalecimiz Abdulkadir, bizim evladımız, kardeşimiz. İleride çok da iyi bir kaleci olacak. " değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda maça istekli ve arzulu başladıklarını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

"Oyunun hakimi olmaya çalıştık. Çok fazla pas yaptık ve oyunun içinde kalmaya çalıştık. Oyuncu değişikliklerimizin ardından golü de bulduk. İki takım yorgunluğun etkisiyle boşluklar oluşmaya başladı. Bu dönemde yakaladığımız iyi pozisyonlar olsaydı, bugün ikinci golü bulup galip ayrılacaktık. Tabii ki çok üzgünüz. Kazanabilirdik. Birçok şeyden vazgeçmemiş bir oyuncu grubu var. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Galip gelerek moralimiz yerine gelmiş oldu25 Nisan 2021 Pazar 09:17
  • Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı25 Nisan 2021 Pazar 07:18
  • Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-125 Nisan 2021 Pazar 07:13
  • Rıza Kayaalp: Şükürler olsun bu başarıyı tekrar ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu25 Nisan 2021 Pazar 07:11
  • Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki25 Nisan 2021 Pazar 07:10
  • Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci25 Nisan 2021 Pazar 07:06
  • Demba Ba, Medipol Başakşehir'e veda etti24 Nisan 2021 Cumartesi 09:55
  • Gençlerbirliği 4 maç sonra kazandı24 Nisan 2021 Cumartesi 09:55
  • Serbest Güreş Milli Takımı madalyalarla yurda döndü24 Nisan 2021 Cumartesi 09:53
  • Larin'den Beşiktaş'a kötü haber23 Nisan 2021 Cuma 22:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti