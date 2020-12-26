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Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak yönetiminde 3'te 3 peşinde

Yukatel Denizlispor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği 15. hafta mücadelesinde galip gelerek peş peşe üçüncü galibiyetini almak istiyor.
Yukatel Denizlispor, Yalçın Koşukavak yönetiminde 3'te 3 peşinde

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde son 2 maçını kayıpsız geçen Yukatel Denizlispor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği 15. hafta mücadelesinde galip gelerek peş peşe üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Ligde 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan ve sadece 6 puan toplayabilen Yukatel Denizlispor, 13. hafta öncesinde göreve gelen Yalçın Koşukavak yönetiminde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın konuk edeceği MKE Ankaragücü karşısında da 3 puan alarak, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Denizlispor'un 12 puan ve averajla 17. sırada bulunduğu ligde MKE Ankaragücü, 9 puan ve averajla 20. basamakta yer alıyor.

MKE Ankaragücü ile 41. randevu
MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de 40 maça çıkan Denizlispor, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 17 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 39 gole imza atan, kalesinde ise 56 gol gören Ege temsilcisi, evindeki 20 maçta sahadan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı.

Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Denizli'deki müsabakada ise 1-0 mağlup olmuştu.

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