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Yukatel Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 6'ncı haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.
Yukatel Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Ligin 5'inci haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1'lık sonuçla mağlup olan Yukatel Kayserispor ligin 6'ıncı haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Hatayspor maçına ilk 11'de çıkan sporcular düz koşu ve ısınma çalışması yaptı. Diğer futbolcular teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı. Antrenman öncesinde açıklama yapan Hikmet Karaman, "Gelişmekte olan bir takımız. Takım oluşturmada belki geç geleceğiz ama bir takım eksiklerimiz var. Bunlar, Hatayspor maçının mağlubiyet bahanesi değil. Çünkü biz sadece Hatayspor ile oynamıyoruz. Hatayspor'dan sonra Galatasaray maçı var. Daha sonra da GZT Giresunspor ve Trabzonspor ile karşılaşacağız. Yani burada bir satranç var. Oyuncuları ona göre kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"GALATASARAY VE GİRESUNSPOR MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray ve sonrasında oynayacakları Giresunspor maçlarına değinen Karaman, "Önemli oyuncularımız var. Adını vermeyeceğim, bir oyuncumuz var, yüksek tempoda oynadığı maçtan sonra 3-4 gün antrenmana çıkamıyor. Bazı oyuncu gruplarında bunu yaşıyoruz. Çok dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz. Hem onları sağlıklı tutup hem de bir sonraki maça hazır tutmaya çalışıyoruz. Hatayspor maçını bir an önce unutmamız gerekiyor. Analizden çıktık. Neleri değiştireceğimizi tartıştık. Galatasaray ve Giresunspor maçı çok önemli. Bu 2 maçtan alacağımız 4 ya da 6 puan bize çok şey getirir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalara başladık" diye konuştu.

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