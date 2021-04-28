Yüklü miktarda 'mdf' arz edilmeye başlandı

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya üretiminde kullanılan ‘Ham Mdf’ arzının girişimleri neticesinde artırıldığını ve Siteler’e yüklü miktarda gelmeye başladığını söyledi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı mobilya üretiminde yaşanan ham madde sıkıntısını sık sık gündeme getirmeye devam ediyor. Başkan Taklacı, devletin yetkili kurumları ile fabrikalarla görüşmeler neticesinde üretimde kullanılan önemli malzemelerden biri olan ‘Ham Mdf’de üretimin artmasını sağladıklarını belirtti. Taklacı, boya, tiner ve sünger fiyatlarında da fiyat istikrarının sağlanması için çalıştıklarını söyledi.

SİTELER’E YÜKLÜ MİKTARDA HAM MDF ARZ EDİLMEYE BAŞLADI

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı girişimleri neticesinde ‘Ham Mdf’de arzı artırdıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar, Bakanlık ve fabrikalarla yaptığımız görüşmeler neticesinde ‘Ham Mdf’ ile ilgili üretim artırılmış olup bugünden itibaren Siteler’e yüklü miktarda mdf arz edilmeye başlanmıştır. Ayrıca boya, tiner başta olmak üzere sünger, aksesuar ve yan ürünlerde fiyat istikrarı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Fiyatların ve arzın takipçisi olacağımızı bildirir, hayırlı işler dilerim.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA