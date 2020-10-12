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Yüklü miktarda parayla yakalanan 21 FETÖ şüphelisi adliyede

KÜTAHYA’da polis ekiplerince FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik firari şüphelilerin saklandığı ‘gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yüklü miktarda parayla yakalanan 21 FETÖ şüphelisi adliyede

Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu önceki gün eş zamanlı olarak örgütün firari şüphelilerinin saklandığı ‘gaybubet’ adı verilen evlere baskınlar düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin aralarında Kütahya’da örgütün ‘para kasası’ olduğu tespit edilen ve örgütün öğrenci yurdunda muhasebecilik yapan Y.U. , Adana ablası olduğu belirtilen E.K., Kütahya ablası N.T. ve Polis Akademisi abisi olduğu iddiasıyla aranan S.Ç.'nin olduğu belirlendi. Ayrıca firari şüphelilerin sahte kimlikler kullandıkları anlaşıldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, deterjan kutusunda çok sayıda gizlenmiş SIM kart, peynir kutusuna gizlenmiş rulo halinde dolar ve euro ele geçirildi. Ele geçirilen paraların 18 bin 720 dolar, bin 250 euro ve 58 bin TL olduğu tespit edildi.

Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

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