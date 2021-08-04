Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi

Yüksek Askeri Şura bugün toplantısı sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan kararları açıkladı:

44 general ve amiralin görev süreli 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatılmıştır. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA MUSA AKSEVER ATANDI

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 266 olacaktır.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.