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Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yarın toplanacak.Edinilen bilgiye göre, Yüksek Askeri Şura toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Komuta kademesinin durumu
Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı.

Bununla birlikte geçen seneki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları ise YAŞ'tan çıkacak en önemli kararlar arasında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında üstlendiği önemli rolü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, "Mavi Vatan"ın korunmasındaki başarılarından dolayı Oramiral Özbal ile hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Orgeneral Küçükakyüz, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarına imza atan isimler arasında yer alıyor.

Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda ise teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.

Dördüncü yıldızı bekleyen isimler
YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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