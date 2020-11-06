  • BIST 1.182
  • Altın 528,667
  • Dolar 8,4284
  • Euro 9,9782
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Yüksek İnşaat Mühendisi o detaya dikkat çekti

İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde yeni binalar da hasar gördü. Yüksek İnşaat Mühendisi Mutlu Burak Paksoy, ''Alışveriş merkezi olan, duvar olmayıp tamamen camlardan oluşan binalarda da yumuşak kat etkisi dediğimiz bir etki var." dedi.
Yüksek İnşaat Mühendisi o detaya dikkat çekti

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yıkıldı ya da hasar gördü. 2-3 yıllık milyonluk plazaların duvarları, kirişleri ise patladı. İnşaat Mühendisleri Odası Hasar Tespit Komisyonu’nda çalışmalarını yürüten Yüksek İnşaat Mühendisi Mutlu Burak Paksoy, yeni binaların aldığı hasara yönelik açıklamalarda bulundu. Yeni yönetmeliğe göre, kolon ve tuğla duvarlar arasında özel bir detay uygulanması gerektiğini dile getiren Paksoy, “Bu uygulanmadığı için yeni binalarda tuğla duvarlarda büyük hasarlar oldu. Bunun yanı sıra altında alışveriş merkezi olan, duvar olmayıp tamamen camlardan oluşan binalarda da yumuşak kat etkisi dediğimiz bir etki var. Üzerindeki katlar duvarlardan dolayı ağır ama alt katlar yumuşak, dolayısıyla bu da binalara büyük hasarlar vermektedir” ifadelerini kullandı.

'BİNA BİTTİKTEN SONRA YAPILAN TADİLATLAR BİNANIN DENGESİNİ BOZABİLİR'

Yüksek katlı binaların zemin arttırıcı özelliği olduğunu özellikle Bornova ve çevresinde az katlı imar planları önerdiklerini söyleyen Yüksek İnşaat Mühendisi Mutlu Burak Paksoy, bina tamamlandıktan sonra yapılan tadilatların tehlikeli olabileceğini belirterek, “Hasarları iki çeşit olarak düşünüyoruz. Yapısal yani taşıyıcı sistem hasarları ki bunlar istenmeyenler, yapısal olmayan tuğla duvar gibi onarılabilecek hasarlar. Dolayısıyla depremlerde bina hiç çatlamayacak, hiç hasar almayacak diye düşünmemek lazım. Taşıyıcı olmayan elemanlar hasar alabilir. Depreme dayanıklı bina tasarımı için öncelikle zemin seçimi çok önemli. Buralara meslek odaları az katlı imar planları önermektedir. Yüksek katlı binalar depremde zemini arttırıcı etkisinden dolayı oldukça sallanmaktadır ve taşıyıcı olmayan duvarlar da hasar görmektedir. Bina bittikten sonra tadilatlar yapılarak binanın dengesi bozulabiliyor. Bu tip etkiler de yeni binaların hasar görmesine sebebiyet verebiliyor” diye konuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı06 Kasım 2020 Cuma 10:26
  • İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler anıldı06 Kasım 2020 Cuma 10:24
  • FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: Emekli albay dahil 4 gözaltı06 Kasım 2020 Cuma 10:09
  • PKK'ya ağır darbe: 120 terörist etkisiz hale getirildi06 Kasım 2020 Cuma 09:56
  • Türk SİHA'ları ABD'li şirketi korkuttu06 Kasım 2020 Cuma 09:51
  • Bakan Pakdemirli: "Et ithalatı bitmiştir"06 Kasım 2020 Cuma 09:48
  • Ankara'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı06 Kasım 2020 Cuma 09:45
  • İstinaf 'FETÖ çatı davası'nda 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını hukuka uygun buldu06 Kasım 2020 Cuma 09:39
  • Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor06 Kasım 2020 Cuma 09:25
  • Gaziantep'te 725 kişiye koronavirüs cezası06 Kasım 2020 Cuma 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti