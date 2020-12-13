Yüksek kira artışları dondurulmalı 

Ankara Tuhafiye, Parfümeri ve Billuriyeciler Esnaf Odası Başkanı Raşit Kanık, pandemi sürecinde yaşadıkları bütün olumsuzlukların içinde bir de yüksek kira artışlarından şikâyetçi olduklarını söyledi.

Yüksek kira artışlarının oda üyesi esnafını olumsuz yönde etkilediğini belirten Oda Başkanı Kanık, "Pandemi sürecinde zaten satışlar çok geriledi. İş yapamayan esnafımız yüksek kira artışları altında ezilmemeli. Mal sahiplerimizden daha adil bir kira uygulaması istiyoruz." dedi.

SADECE KENDİ ÜYELERİ DEĞİL, BİRÇOK SEKTÖRDE ESNAF YÜKSEK KİRA ARTIŞLARINDAN MAĞDUR

Oda Başkanı Kanık, şunları kaydetti: "Devletin Aralık 2020 kira artış oranı yüzde 12,4. Mal sahipleri kirayı korkunç artırıyor. Yüzde 20, yüzde 25 ne tutturabilirlerse. Pandemi varmış, işsizlik varmış hiç takmıyorlar. Tek kelimeleri hemen 'çıkın, boşaltın' oluyor. Benim kendi mal sahibim bile benden yüzde 20 artış istiyor. Fahiş kira artışlarına devletimizin acilen el atması lazım. Devletimiz, geçici olarak en az 6 ay, bir yıl kira artışlarını dondurmalı. Şu an birçok sektörde esnafımızın bu konuda şikâyeti var. Fiilen kapalı durumdaki esnafımızın kiraları işliyor. Açık olanlar da satış yapamadıkları ve kurtarmadığı gibi masraflarını karşılayamaz halde zararına iş yerini açık tutuyor. Bu nedenle satış yapamayan esnafımız kirasını nasıl ödeyecek? Pandemi nedeniyle zor bir yaz sezon geçiren, kış sezonunun da çok zor geçeceği belli iken kepenklerini açılmamak üzere kapatmaması için esnafımıza mutlak kira yardımı yapılmalı.

Adil bir rekabet ortamının olmadığı ve AVM'lerin ve zincir marketlerin yanı sıra adrese teslim e-ticaret uygulamalarının esnafın işini iyice azalttığı, en basit bir çorabın bile artık online alışverişin en çok satın alınan ürünleri arasında yer aldığı bir dönemde bir de tüm dünyayı saran pandeminin olumsuz etkilerinden ülkemiz esnafı olarak bizler de büyük oranda payımızı aldık.

Esnaf ve sanatkarlar olarak bizler ülkemiz ekonomisinin temel taşıyız. Şimdiye kadar devletimize hiç yükümüz yoktu. İstihdam yaratıyor, vergimizi veriyorduk, devletimize karşı tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getiriyorduk. Ama şu dönemde artık Devletimiz bize destek olsun, esnafa faturalar ve kira ödemeleri için faizsiz ya da hibe desteğinde bulunsun. Vergi, SGK prim ve diğer çeşitli alacakların 18 ay taksit ile yapılandırılması imkanı getirildi fakat geliri olmayan esnafımızın taksit miktarını ödeyecek durumu yok. En azından bu zorlu süreçte iş yapamayan esnafımıza, bir asgari ücret düzeyinde gelir desteği yapılması öngörülmelidir."

"GELİR YOK AMA MASRAFLARI DURDURAMIYORUZ"

Anafartalar Caddesi'nde tekstil üzerine perakende-toptan faaliyet gösteren oda üyesi Orhan Avşar (Avşar Tekstil) sıkıntılarının çok olduğunu, dükkanındaki kışlık kıyafetlerin olduğu gibi durduğunu söyledi. Avşar, "Geçtiğimiz yıllarda dükkana getirdiğimiz tüm malları satabiliyorduk. Şimdi ise gelen yok, giden yok. Yazlık ürünleri de satamadık, elimizde olduğu gibi kaldı. Şimdi de kışlık tüm mallar dükkanımızda tezgahlarda öylece duruyor. Dört kişi çalışıyorduk, şu an iki kişiyiz. İki arkadaşımız kısa çalışmadan faydalanıyor. Döndüremiyoruz, iş yönünden yüzde 70 oranında düşüş yaşadık. Dükkanımızı sabah 8 gibi açıyoruz, akşam 7'ye kadar çalışıyoruz ama örnek bugün şu ana kadar bin 500 liralık satış var. Yüzde 10 ile çalışıyoruz. Ben toptan veriyorum, günde 15-20 bin liralık satış yapmam lazım ki kurtarsın. Masrafları ise durduramıyoruz. Kiramız 4 bin TL ama 3 aydır kira ödeyemiyorum. Nasıl ödeyeceğimi de bilemiyorum. Önceki çektiğimiz krediler var, bankalar onları yapılandırmak için tekrar faizin faizini aldılar. Bizlere en azından faizsiz kredi verilmeli." diye konuştu.

Abisiyle birlikte tekstil üzerine çalışan Ömer Faruk Çidacı da (Öz Nehir Tekstil) toptan çalıştıklarını ve dolar üzerinden kur farkı nedeniyle büyük zarar ettiklerini belirterek, "Pazara çıkan esnafla, dükkanı olan esnafla çalışıyoruz ama iş yapamıyoruz. Yüzde 80 işimiz düştü. Pandemi girdi gireli 6 aydır kiramızı ödeyemiyoruz. SGK'larımızı yatıramıyoruz. SGK primlerinin düşürülmesini istiyoruz. Elektriğimiz çok yüklü geliyor ödeyemiyoruz. 5 kişi çalışıyorduk, şu an abimle birlikte 2 kişi götürmeye çalışıyoruz. Esnaf çok mağdur. Bu milleti, devleti ayakta tutan küçük esnafa destek istiyoruz, kiraların dondurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.