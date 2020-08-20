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Yüksek ses tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 tutuklama

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yüksek ses cezası uygulanması nedeniyle bir gece kulübü sahibi ve çalışan DJ C.D. arasında tartışma çıktı.
Yüksek ses tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 tutuklama

Alanya’nın Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerinde gece saat 01.30 sıralarında bir gece kulübüne zabıta ekipleri yüksek ses nedeniyle cezai işlem uyguladı. Ceza sonrası iş yeri sahibi C.B. (33), mekanda DJ olarak çalışan C.D.’ye (25) kızdı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.D. mekandan ayrılıp eve giderek durumu ağabeyi A.D.’ye anlattı. Sinirlenen A.D., kardeşi C.D. ile birlikte evde bulunan 2 av tüfeği ve bir satırla gece kulübünün önüne gitti.

2 kardeş gece kulübünün önünde rastgele çevreye ateş açarken, mekan sahibi C.B.’nin kardeşi Ş.B. (31) duruma müdahale etti. Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.D. olay yerine gelen polislere de tüfeğini doğrulttu. Polis ekipleri A.D. ve kardeşini ellerindeki tüfekleri bırakmaları için uyarırken, havaya üç el ateş etti. Daha sonra tüfekleri yere bırakan 2 kardeş, kendilerini gözaltına almaya çalışan polise direndi. Polis kendilerine mukavemet gösteren A.D. ve C.D.'yi etkisiz hale getirdi.

Rastgele açılan ateş sonucu mekan sahibinin kardeşi Ş.B. sağ ayağından, şüphelilerden A.D. ise sol ayağından saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Yaralılara hastanede ayakta müdahale edildi. Polis merkezindeki ifadelerinde taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

AĞABEY TUTUKLANDI

Haklarında 'kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından işlem yapılan A.D. ve C.D. mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden C.D. serbest kalırken, ağabeyi A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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