  • BIST 1.467
  • Altın 437,740
  • Dolar 7,4109
  • Euro 8,9677
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya 0 °C
»

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların yurt içi piyasadaki hareketi izlenecek

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı için uygunluk belgesi verilecek ve şeker sektörüne etkileri bakımından bunların yurt içi piyasadaki hareketi takip edilecek.
Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların yurt içi piyasadaki hareketi izlenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, YYT'lerin ithalatına ilişkin uygunluk yazısı veya belgesi gerekecek. Uygunluk belgesi başvurusu, Bakanlığın Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuruların tam ve eksiksiz olması şartıyla 10 iş günü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Bakanlık tarafından ücretsiz olarak uygunluk belgesi düzenlenecek.

Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ve Bakanlığa bildirmeksizin ithal edilme amacına uygun olarak satış veya kullanım yapmayan firmalara, tespitin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca uygunluk belgesi verilmeyecek.

Belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak ve bu süre uzatılamayacak.

İthalatçılar stok değişimlerini, imalatçılar da YYT kullanarak ürettikleri mamullerle, bunlarda kullandıkları YYT miktarını tebliğde belirlenen sürelerde EVİS'e girecek.

Tebliğle ayrıca, 2 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı. Geçiş hükümleri kapsamında, daha önce düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri geçerliliklerini koruyacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verdi28 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • Amerikan teknoloji şirketleri bilançolarını açıkladı28 Ocak 2021 Perşembe 09:15
  • Fed Başkanı Powell: Bazı gelişmeler bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ediyor28 Ocak 2021 Perşembe 09:14
  • Esnafa kira desteği ödemesi başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 16:06
  • Bakan Elvan'dan destek paketi açıklaması27 Ocak 2021 Çarşamba 16:03
  • Esnafa kira desteği ödemesi başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 15:07
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik kira destekleri bugün ödenmeye başlanmıştır27 Ocak 2021 Çarşamba 15:05
  • TCMB, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu haftalık da yayımlayacak27 Ocak 2021 Çarşamba 15:05
  • Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu27 Ocak 2021 Çarşamba 14:21
  • Almanya'da Kovid-19'un ikinci dalgasında uzatılan kısıtlamalar tüketici güvenini etkiledi27 Ocak 2021 Çarşamba 14:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti