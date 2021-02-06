  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okul yöneticisi olmak isteyenlere 'Eğitim Yönetimi Sertifikası' şartı getirildi06 Şubat 2021 Cumartesi 09:36
  • Oktay: Gençlerimizin hukuktan, meşruiyetten ve hakkaniyetten saptırılmasına izin vermeyiz06 Şubat 2021 Cumartesi 09:35
  • 42 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda tutuklama var06 Şubat 2021 Cumartesi 09:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz' mesajı06 Şubat 2021 Cumartesi 09:32
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gineli yeni mevkidaşını tebrik etti06 Şubat 2021 Cumartesi 09:31
  • Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olayları protesto eden 30 kişi gözaltına alındı06 Şubat 2021 Cumartesi 09:29
  • İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 19 göçmen kurtarıldı06 Şubat 2021 Cumartesi 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Şubat 2021 Cumartesi 09:28
  • Bakan Selçuk: Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek06 Şubat 2021 Cumartesi 09:26
  • Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı06 Şubat 2021 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti