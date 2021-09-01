Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, personel alıyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alım ilanı yayınlandı. Kurula büro ve teknik hizmet personeli alınacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, personel alıyor.

Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alım ilanı Resmi Gazete’nin 1 Eylül 2021 tarihli sayısında yayınlandı.

Kurula büro ve teknik hizmet personeli alınacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYIN.

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun görevleri

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı yeni kurulmuş bir kamu kurumu. Kurul, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapıyor, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütüyor. Kurulu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kuruluş. Kurul 13 üyeden oluşuyor.



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