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Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde yeni yapılan karakol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi.
Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı

Olay, bugün akşam saatlerinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Karakol inşatı yapan özel bir firmaya ait şantiyede çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı yapıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Yaralı işçi helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. PKK’lı teröristlerin ateş açtığı sınırın diğer tarafı uzun namlulu silahlarla ateş altına alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

VALİLİK: İKİ İŞÇİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Hakkari Valiliği, Yüksekova  ilçesinde, yol inşaatında çalışan işçilere teröristlerce düzenlenen ve 2 işçinin şehit edildiği saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "10.06.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Ağaçlı Mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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