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Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar- kış demeden en ücra köylerde aşılama yapıyor.
Yüksekova'da, sağlık ekipleri kar ve soğuk dinlemeden aşı yapıyor

Yüksekova ilçesindede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar kış demeden vatandaşlara köylere gidiyor. İlçeşe 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesine bağlı Güvenli köyüne giden ekipler, Tahir (92) ve kardeşi Sait Fırtına'ya (88) korona aşısı yaptı. Fırtına kardeşler, kar ve soğuk demeden çalışmalarını yürüten ekiplere teşekkür etti. 

Mobil aşı ekibinden Dr. Muhammed Kurt, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek,"Aşılar durmaksızın devam ediyor. 85 yaş üstündeki vatandaşlarımıza durmadan aşı yapmaya devam ediyoruz. 90 yaşı bitirdik 85’e geldik. Bundan sonra 85 yaş altına aynı şekilde peyder pey devam edecek. Herkesin aşı olmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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