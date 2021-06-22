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Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi; 4 gözaltı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir iş yeri ile yakınında bulunan arazide polis ekiplerince yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi; 4 gözaltı

Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi'ndeki bir iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri ve yakınındaki arazide arama yapıldı. Aramada silah ve mühimmat ele geçirildi. Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında yasadışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesinde bulunan bir iş yerinde ve açık alanda bulunan arazide yapılan arama tarama faaliyetinde; 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1000 adet 7.62 mm çapında fişek ele geçirirken, Yüksekova İlçesi Numune Uygulama Noktasında durdurulan inşaat malzemesi yüklü bir kamyon içerisinde yapılan aramada da, 1738 adet ateşli silah gövdesi, 1000 adet ateşli silah fişek rampası, 1000 adet ateşli silah namlusu, 1000 silah icra mili ve yayı, 1000 silah iğnesi, 1000 muhtelif silah parçası ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir."

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