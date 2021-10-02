  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2300
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 5 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için TOKİ tarafından Esenyurt mahallesinde yaptırılan bin 355 konut büyük ölçüde tamamlandı.

İnşaat çalışmaları tamamlanan bazı dairelerin anahtarları sembolik olarak hak sahiplerine teslim edildi.

Anahtar teslim törenine katılan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin Yüksekova'ya önemli bir yatırım yaptığını söyledi.

Vatandaşların uzun zamandır evlerine kavuşacağı günü beklediklerini anlatan Özbek, "Şükür tüm eksikleri gidermiş, vatandaşlarımıza bugünden itibaren anahtar teslimatına başladık. Amacımız bu anahtar teslimatını en hızlı bir şekilde yapmak. Yüksekova'nın coğrafi koşullarından dolayı bazı aksaklıklar yaşanmış olabilir. Allaha şükür onlar kısa süre içinde giderildi. Allah'a şükürler olsun burada muazzam bir şehir inşa edildi." diye konuştu.

Programa, TOKİ Genel Müdürlüğü Uygulama Uzmanı Yener Buzluk, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzettin Metin, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ve vatandaşlar katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalın'dan flaş mesaj: ABD ve Rusya'ya tanındıysa biz de bu hakka sahibiz02 Ekim 2021 Cumartesi 09:15
  • Türkiye ile Yunanistan'ın istişari görüşmelerinin 63. turu 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak02 Ekim 2021 Cumartesi 09:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacak02 Ekim 2021 Cumartesi 09:12
  • İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı02 Ekim 2021 Cumartesi 09:12
  • BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths Antalya Diplomasi Forumu'nun ADF120Sec uygulamasına katıldı02 Ekim 2021 Cumartesi 09:07
  • Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi02 Ekim 2021 Cumartesi 09:05
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami mimarisi standartları projemiz elhamdülillah tamamlanmış durumda02 Ekim 2021 Cumartesi 09:05
  • Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor02 Ekim 2021 Cumartesi 09:03
  • Atama karaları Resmi Gazete'de02 Ekim 2021 Cumartesi 09:03
  • Toyota üretimi ağustosta yarı iletken açığı sonucu son bir yılda ilk kez düştü02 Ekim 2021 Cumartesi 08:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti