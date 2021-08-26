Yükselen konut kiraları 'kapora dolandırıcılığını' artırdı

Daha uygunu miralık ev bulma derdinde olan vatandaş, kapora dolandırıcılarının eline düşüp mağdur olup, elindeki parayı da kaptırırken sektör temsilcileri vatandaşlara "sahte ilanlara dikkat" çağrısında bulunuyor.

Kiralarda yaşanan fahiş artışla birlikte dolandırıcılar da sahneye çıktı. Daha uygununu bulma derdinde olan vatandaş, kapora dolandırıcılarının eline düşüp mağdur olup, elindeki parayı da kaptırırken sektör temsilcileri vatandaşlara "sahte ilanlara dikkat" çağrısında bulunuyor.

Özellikle bazı bölgelerde farklı sebeplerden dolayı konut kiralarında yaşanan fahiş kira artışını fırsat bilen kapora dolandırıcıları, "oltalama yöntemi" denilen yöntemle tüketiciyi mağdur ediyor.

Kendilerine ait olmayan evleri, muadillerin çok altında fiyatla ilana koyup, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını isteyen dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor.

Söz konusu kişiler vatandaşı dolandırırken en çok, kiraya vereceği evin bulunduğu şehirden başka yerde yaşadığı gerekçesini kullanıyor.

Sürece ilişkin AA muhabirine bilgi veren Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, konut kiralarında yaşanan artış sürecinin dolandırıcılar için bir fırsat oluşturduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Kiralarda yaşanan fahiş artışlar, kapora dolandırıcılığını artırdı. Bu konuda 'oltalama yöntemi' dediğimiz yöntemle insanlar mağdur ediliyor. Fiyatlar yükseldiği için güzel semtlerde özellikle bakımlı, hatta eşyalı kiralık olmayan veya bir başka emlakçının portföyünde olan daireyi kendi kiralıyormuş ilan veriyorlar, çok talep olduğunu söyleyip kapora istiyorlar.

Bu anlamda çok dolandırıcı ve mağdur var. Ev kiralamak isteyenler internet sitesi üzerinden, evi, ev sahibini görmeden uzaktan para göndermesinler, doğruluğundan emin olsunlar."

"Elinde çanta kolunda ajanda olan herkesi emlakçı olarak muhatap almayın"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da yaşanan sorunun tüketici mağduriyetlerini artıracağına dikkati çekerek, ev kiralamak isteyen vatandaşları uyardı.

Ortamdan kaynaklanan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Aşa, şunları söyledi:

"Bugünkü bu tablo, bazı dolandırıcı kesimlerin iştahını kabartıyor, sahte ilanlar çıkıyor ortaya. 'Beşiktaş'ta 2 artı 1 ev 2 bin TL' diye ilanlar koyuluyor. Orada bir ev 3 bin TL'den aşağı değil. Öyle bir ilanla karşılaştığı zaman vatandaşımız kesinlikle kimseye ödeme yapmasın. Sistem şu şekilde işliyor, genelde şehir dışında yaşadıklarını söylüyorlar ve kapora ya da peşin kira istiyorlar. Vatandaş buna inanıp da düşük fiyatlı ev tutacağım diye evdeki bulgurdan olmasın.

Bu artış furyası dolandırıcıların önüne güzel bir imkan sağlıyor, vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi gerek. Emlakçı ile çalışacakları zaman da mutlaka Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış Yetki Belgesi sorsunlar. Elinde çanta kolunda ajanda olan herkesi emlakçı olarak muhatap almasınlar."