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Yükseltepe Mahallesi’ndeki metruk yapı yıkıldı

Keçiören Belediyesi Yükseltepe Mahallesi 1666. Cadde’de bulunan metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Yükseltepe Mahallesi’ndeki metruk yapı yıkıldı

İlçedeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu yanında bulunan metruk yapı öğrenci, öğretmen ve velilerin herhangi bir tedirginlik yaşamadan okullarına rahatça gidebilmeleri için ilgili kişilere ivedilikle tebligatta bulunularak Keçiören Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede vatandaşları tedirgin eden hiçbir yapıya ve uygunsuz eylemler için kullanılma ihtimali olan alanlara müsaade edilmediğini söyleyerek, “Gerekli yasal işlemleri yaparak okulumuzun yanında yer alan metruk yapının yıkımı için talimat verdim ve yıkımı ivedilikle gerçekleştirdik. Özellikle öğrencilerimizin okullarına güvenle gidebilmesi için bu yapıyı ivedilikle yıktık. Vatandaşımızın huzurunu kaçıracak herhangi bir davranışa tahammül göstermeyiz. Son 2 buçuk yılda ilçemizde 3 bine yakın metruk yapıyı yıktık. Bir yandan bu yapılarda meydana gelebilecek olumsuz olayların önüne geçtik, öte yandan da şehrimizin estetiğini daha güzel hale getirdik.” dedi.

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