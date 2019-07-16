Yumurta üreticisi zorda

Gazetemize konuşan yumurta üreticisi Selim Tuncay, artan yem maliyetinden dolayı pek çok üreticinin tavuklarını kestirmek zorunda kaldığını öne sürerek, “Yoğunluktan kesimhaneler 2 ay sonrasına ancak randevu verebiliyor” dedi.

Nallıhan’da organik yumurta üretimi yapan Selim Tuncay, son yıllarda oldukça büyüyen ve pek çok girişimcinin tercihi haline gelen sektörle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Yumurta üretimindeki merak edilenlerle ilgili konuşan Tuncay, “Pek çok girişimci iyi ve kolay bir kazanç kapısı olduğunu düşünerek özellikle son yıllarda yumurta üretim işine girdi. Ama çoğu bu işte tutunamadı. Çünkü yem maliyetleri üreticileri bir hayli zorladı, zorlamaya da devam ediyor. Tavuğun kaldığı mekanın sıcaklık ortalaması da üretimi etkiliyor” dedi.

TAVUK ÇOK SICAĞA GELEMİYOR

Soğuk havalar kadar çok sıcak havaların da yumurta verimini düşürdüğünü belirten Tuncay, “Aşırı sıcak havalarda tavuğun yumurtlama süresi kış aylarındaki gibi uzuyor. Verimde yüzde 10 ila 15 arası bir düşüş oluyor. Çok sıcak, tavuğun hastalanmasına soğuktan daha çok etki ediyor. Maliyet artığından dolayı klima da kuramıyoruz. Bu işe yeni giren pek çok üretici çadırda tavuk besliyor; ancak çadır çok sıcak olduğu için hem tavuğa zarar veriyor hem de üretimi düşürüyor” diye konuştu.

TAVUK YEMİNİN ÇUVALI 120 TL

Yem maliyetinin çok artmasından dolayı üreticinin belinin büküldüğünü kaydeden Tuncay, “Tavuklar yeşillik kadar yem de yiyor. Yumurta tavuğu için özel yemin çuvalı 120 TL. Bu yemin içerisinde mısır, buğday, arpa, ay çiçeği küspesi, soya fasulyesi küspesi bulunuyor. 1 tavuk günde 120 gram yem yiyor. Tüm giderleri hesapladığımız zaman 30’lu bir koli yumurtanın maliyeti 14 TL. Irak bizim yumurtalarımızı almayı durdurduğundan dolayı üreticiler iç piyasaya sürdü. Üreticiler ellerinde kalan yumurtayı çürütene kadar en azından zararına da olsa piyasaya dağıtıyorlar” şeklinde konuştu.

KESİMHANELER DOLDU

Yem maliyetine dayanamayan pek çok yumurta üreticisinin tavuklarını kestirmeye başladığını öne süren Tuncay, “Kesimhaneler önümüzdeki 2 ay boyunca dolu, siz gitseniz ‘tavuklarımı ete kestireceğim’ deseniz yoğunluktan size sıra veremiyor. Şu an herkes zarar etmektense yumurtlayan tavuklarını kestirmek istiyor; çünkü yem maliyeti üreticinin belini büküyor. Sektör şu an çok büyük sıkıntıda. Düşünün bir işletmecinin 1 milyon tavuğu var. O tavukların günlük yem maliyeti 50 bin TL’ye yakın. Kesime sıra alsa 2 ayda 1 milyondan fazla yem parası gidecek” sözlerini aktardı. Tuncay, devletten kaliteli yem desteği beklediklerini söyledi.

ŞEHİR EFSANESİ…

Tuncay, halk arasında dolaşan “ışığı açıp kapatın tavuk gece oldu, gündüz oldu sanıyor ve yumurtluyor” sözlerinin doğruluğu olmadığını söyleyerek, “Tavuk günde en fazla 1 kere yumurtlar. Bunlar şehir efsanesinden başka bir şey değil” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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