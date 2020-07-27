Yumurtanın içinden yumurta çıktı

AYDIN'ın Çine ilçesinde bir evin kümesindeki follukta bulunan 8 santimetre boyutundaki yumurtanın içinden bir yumurta daha çıkması şaşırttı.

Kırsal Kızılgüney Mahallesi'nde oturan Kenan Yıldırım (21), bahçesinde baktığı tavukların bulunduğu kümeste normalden büyük bir yumurta gördü. Yıldırım, cetvelle boyunu 8 santimetre olarak ölçtüğü yumurtayı kırınca içinden yumurtanın akı ve sarısının yanında kabuklu başka bir yumurta daha gördü. Yıldırım, ilk kez gördüğü yumurtanın içinde yumurta çıktığını görerek şaşkınlık yaşadığını belirtti.

'HERKES ŞAŞIRDI'

Kenan Yıldırım, "İlk başta yumurta mı değil mi diye merak ettim. Yumurtayı elime aldım ve salladım. Yumurtanın içresinde 'tıkır tıkır' ses geliyordu. Ailemle paylaştım. Komşular geldi ve onlar da baktılar. Kırarken kameraya aldım. Yumurtanın içinden bir tane daha yumurta çıktı" dedi.