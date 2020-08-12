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Yunan askerinin ateş açıp, 3 kişinin yaralandığı olayda tekne böyle battı

Yunan askerinin ateş açıp, 3 kişinin yaralandığı olayda tekne böyle battı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, dün, Yunan Sahil Güvenlik botundan açılan ateş sonucu bir motoryattaki 2 Türk ile Suriye uyruklu 1 kişinin yaralandığı olay sonrasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na, geçen 11 Ağustos'ta saat 03.40'ta içinde 2'si Türk ve 1 Suriyeli'nin bulunduğu tekneye, ilçenin 7.2 deniz mili açığındaki Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında ateş açıldığı ihbarı geldi. Bölgeye 112 Acil Servis ekibi, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Olayda kolu kırılan Suriyeli ile 1'inin durumu ağır 2 Türk vatandaşı kurtarılıp, Marmaris'e getirildi. İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik botunda yapılan yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilen Suriye uyruklu Muhammed Abdo Kedura (21) Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındı. Açılan ateş sonucu yüzünde plastik mermi ile hafif yaralandığı öğrenilen Oğuzhan Türkcan (46) ise ilk müdahalesini ardından Muğla Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Tarhan Yaşlı ise (36) Marmaris Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alındı. İsabet eden mermiler nedeniyle su alan teknenin ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yedeklenmek istenirken battığı belirtildi.


Batan motoryatın Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı tarafından hücum botu ile çekilmesi ve yaralı olarak kurtarılan 2 Türk vatandaşının fotoğraflarının görüntüleri ortaya çıktı. Savcılığın yaşanan olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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