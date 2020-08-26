Yunan başbakandan gerginliği tırmandıracak açıklama

Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan'dan üst üste skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan basınında yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis kıta sahanlığını artıracaklarını açıkladı.

Yunanistan Doğu Akdeniz'de aradığını bulamadıkça üst üste skandal açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Kathimerini gazetesinde manşetten duyurulan habere göre başbakan Miçotakis skandal ifadeler içeren bir açıklama yaptı.

Miçotakis Yunanistan'ın batı sahilindeki İyon Denizi'nde yer alan kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkaracaklarını açıkladı.

Miçotakis açıklamasında bu artırımın Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin üçüncü maddesine dayanan hakkı olduğunu iddia etti.

Yunan başbakan ülkesinin gelecek günlerde başka denizlerde de aynı hakka dayanarak kıta sahanlığı genişletme girişimlerinde bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Miçotakis konuşmasında Mısır ve İtalya'yla yapılan anlaşmanın tarihi önem taşıdığını da vurguladı.

Yunansitan'ın İtalya'ya yakın olan kara sularında yapılacak bu artırımın mevcut Türk - Yunan gerginliğine katkısı olmayacağını iddia eden Miçotakis yine de ülkesinin artık on yıllardır süren 'pasif' kalma politikasını terk ettiğini ifade etti.