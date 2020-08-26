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Yunan basınında PAOK - Beşiktaş maçının yankıları

Yunanistan basını, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yenerek tur atlamasını, "Fırtına gibi başlayan PAOK, zeka ve pozisyon sonuçlandırma resitali sundu" şeklinde yorumladı.
Yunan basınında PAOK - Beşiktaş maçının yankıları

SPORTDAY: RÜYA GİBİ PAOK, BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ

Günlük spor gazetesi Sportday, Şampiyonlar Ligi'nin yıldızlarına atıfta bulunarak, PAOK için, "Yıldızlı" başlığını kullanırken, "Rüya gibi PAOK, Beşiktaş'ı geçti ve Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki eleme turuna kaldı" dedi.

Gazete ayrıca, "Müthiş bir oyun çıkaran Tzolis geceyi 2 gol, 1 de asistle tamamladı. PAOK, Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi ve artık Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor" şeklinde yazdı.

LIVESPORT: PAOK, AVRUPA'YA GERİ DÖNDÜ

Bir diğer Yunan spor gazetesi Livesport ise, karşılaşmanın 18 yaşındaki yıldızı Tzolis'e vurgu yaparak, "Yunan Tanrısı" başlığını manşete çekti. 

Gazete, şu ifadeleri kullandı; 

"Müthiş bir performans sergileyen Tzolis'in önderliğindeki PAOK, Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yenerek Avrupa'ya geri döndü."

METRO SPORT: RESİTAL

Manşetine "Resital" başlığını çeken Metro Sport da, "Mücadeleye fırtına gibi başlayan PAOK, Beşiktaş karşısında enerji, zeka ve pozisyon sonuçlandırma resitali sundu. Patlama yaşadığı bir ilk yarıda 3 müthiş gol bularak Avrupa Ligi'nde oynamayı garantiledi ve rüyasını gerçekleştirmek için iki final maçına daha çıkacak" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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