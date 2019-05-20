Yunancada atom ne demek ne anlama geliyor? 20 Mayıs 21.00 HADİ ipucu sorusu cevabı

Sendromsuz Mini Hadi bu akşam 21.00'da! 20 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı! 20 Mayıs HADİ 21.00 ipucu: Atomus kelimesinden türeyen Atom Yunancada ne demek ne anlama geliyor? Yunancada atom ne demek ne anlama geliyor? Atom kelimesinin kökeni...

Sendromsuz Mini hadi bugün 21:00'da!

Kimya veya fizikte atom , bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçacığıdır . Bugünkü ipucumuz ile atom kelimesinin kökeni ile ilgili sevgili hadiciler. Atom sözcüğü Yunanca atomus kelimesinden türemiştir . Peki sizce Yunancada bu kelime ne anlama geliyor?

20 Mayıs Hadi 21.00 ipucu sorusu: Atomus kelimesinden türeyen Atom Yunancada ne demek ne anlama geliyor?

20 Mayıs Hadi 21.00 ipucu cevabı: BÖLÜNEMEZ - PARÇALANAMAZ

Atom nedir? Atom kelimesinin kökeni..

Kimya veya fizikte atom, bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçacığıdır. Atom sözcüğü Yunanca atomus kelimesinden türemiştir. Yunancada atom "bölünemez"anlamına gelen atomus'tan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış Demokritos'tur.

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20 Mayıs Hadi 21.00 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 20 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulaması ndan oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları , yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun , her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.

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