  • BIST 105.324
  • Altın 369,303
  • Dolar 6,7646
  • Euro 7,4334
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKAİdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama
»

Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından normalleşme adımları bir bir atılıyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Yunanistan, aralarında İsrail ve Almanya’nın da bulunduğu 20 ila 25 ülkeden turist kabul edeceğini açıkladı.
Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu

Yunanistan’da 14 gün karantina kuralının uygulanmayacağı seyahatlerin, Haziran ayının ortasından itibaren başlayacağını belirtildi. Ekonomisinin yüzde 20’sini turizm gelirlerinin oluşturduğu Yunanistan’da, önümüzdeki günlerde hangi ülkelerden turist kabul edileceğine dair bir liste yayınlanacağı, bu listede 20-25 ülkenin bulunacağı ifade edildi. Ülkeler arasında Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin de yer alacağı ifade ediliyor.

15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan’ın Alman turistleri 15 Haziran’dan itibaren kabul etmeye başlayacağını duyurmuştu. Mitsotakis, Selanik’e uluslararası uçuşların da yine 15 Haziran tarihinden itibaren başlatılacağını açıkladı. Daha önce uçuşların 1 Temmuz’da başlamasının planlandığı açıklanmıştı ancak bu tarih 15 güne öne çekildi. Yunan adalarına uluslararası uçuşların da 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden de adalara uçuşların, 15 Temmuz’dan sonra başlamasına izin verilmesi düşünülüyor. Yunanistan, İtalya, İspanya ve Hollanda haricinde Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarını 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye kabul edecek. İngiltere ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarıysa Yunanistan’a kabuedilmeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:06
  • BM Dünya Turizm Örgütü: İstanbul, Doha ve Dubai salgın sonrasında turizmde pilot projelerin lideri olacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:05
  • Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:47
  • Everest'in yüksekliğini ölçecek Çin ekibi zirveye ulaştı27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:44
  • İran destekli terörist gruplar İslam Halife'sinin mezarını boşalttı27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:43
  • Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro siyaseti bıraktığını açıkladı27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:43
  • Hindistan'da son 10 yılın sıcaklık rekoru kırıldı27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:42
  • Türkiye'nin yerli ve milli patates tohumları laboratuvarda üretiliyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:41
  • 'Osmanlı Payitahtı'nı süsleyen camilerde yeniden cemaatle ibadet hazırlığı27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:39
  • CHP'li Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında Erdoğan'a hakaretten suç duyurusu27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti