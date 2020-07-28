  • BIST 1.153
  • Altın 437,158
  • Dolar 6,9239
  • Euro 8,1123
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye açıklaması: Diyaloğa hazırız

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını belirterek, "Türkiye ile olan anlaşmazlığımızın Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı olduğuna inanıyoruz. Komşu Türkiye ile aramızdaki fark bu" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye açıklaması: Diyaloğa hazırız

"Yunanistan her zaman baskı ve tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırdır" diyen Dendias, Atina'da bulunan İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuka saygılı olunması gerektiğini belirten Dendias, "Bu nedenle, bu küresel durumun Türkiye tarafından da algılanması son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun hem Türkiye'nin, hem de Türk toplumunun çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.

ANKARA DA DİYALOG İSTİYOR

Laya ile görüşmelerinde Libya'daki son durumu da ele aldıklarını ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Libya'da başarısız olmasının büyük bir sorun olacağını kaydetti. İspanya Dışişleri Bakanı Aranza Gonzalez Laya da, Ankara'ya gerginlikleri azaltma mesajı ilettiğini söyledi. Akdeniz'de istikrar istediklerini kaydeden Laya, Türkiye'de diyalog yönünde bir arzu gördüğünü söyledi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis da, Laya ile bir araya geldi. Yunan medyasına göre; görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim, Ayasofya Camisi ve Libya gündeme geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de 15 yaşındaki bisikletli gence gözaltı28 Temmuz 2020 Salı 20:15
  • İtfaiye ekibi, dar sokaklar nedeniyle yangına müdahalede zorlandı28 Temmuz 2020 Salı 20:11
  • Ayasofya Camii'ne 5'inci günde yoğun ilgi: Görebilmek için Berlin'den geldik28 Temmuz 2020 Salı 20:06
  • Sivas'ta, bayram öncesi bıçak bileme yoğunluğu28 Temmuz 2020 Salı 19:14
  • Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor28 Temmuz 2020 Salı 19:10
  • Kayseri polisinden drone ile kırmızı ışık denetimi28 Temmuz 2020 Salı 18:13
  • Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi ziyarete açıldı28 Temmuz 2020 Salı 18:05
  • Kuzey Marmara Otoyolu’nda bayram trafiği olmayacak28 Temmuz 2020 Salı 18:04
  • İşletmeciler, halı sahaların yeniden hizmete açılmasını istiyor28 Temmuz 2020 Salı 16:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sümela Manastırı Türkiye'nin her türlü medeniyet mirasına sahip çıktığının somut örneği28 Temmuz 2020 Salı 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti