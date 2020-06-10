  • BIST 109.779
  • Altın 374,614
  • Dolar 6,7913
  • Euro 7,7084
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Yunanistan donanması Akdeniz'de Türk gemisini durdurmaya çalıştı

Yunanistan donanması, Libya'ya giden Türk bayraklı bir gemiyi Akdeniz'de durdurmaya çalıştı. Türk fırkateynlerinin uyarı vermesinin ardından gemiler ve Yunan helikopteri geri çekildi.
Yunanistan donanması Akdeniz'de Türk gemisini durdurmaya çalıştı

Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan gemileri arasında gerilim yaşandığı iddia edildi.

TRT World'ün haberine göre Yunanistan donanması, Libya'ya giden Türk bayraklı bir kargo gemisini ve fırkateynleri durdurmaya çalıştı. Yunanistan ordusuna ait bir helikopterin duruma müdahale etmek için harekete geçtiği belirtildi. 

FIRKATEYNİN UYARI VERMESİNİN ARDINDAN GERİ ÇEKİLDİ

Habere göre Yunanistan donanması, Türk fırkateynlerinin bir uyarı vermesinin ardından "geri çekildi".

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarını değerlendirirken Atina'nın "her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu" ifade etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün yaptığı açıklamalarda Stefanis'e tepki göstererek, "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazzeliler 53. yılında Doğu Kudüs'teki İsrail işgalini protesto etti10 Haziran 2020 Çarşamba 16:54
  • AB-Türkiye Dostluk Grubu kuruldu10 Haziran 2020 Çarşamba 16:51
  • TBMM Başkanlığı: Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değildir10 Haziran 2020 Çarşamba 16:16
  • Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü10 Haziran 2020 Çarşamba 16:14
  • Eğitimlerini tamamlayan 53 Türk mühendis Akkuyu NGS'de işe başladı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:13
  • İngiltere için korkutan uyarı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:03
  • İdlib'de gerçekleştirilen 16'ncı Türk-Rus devriyesinde bir ilk10 Haziran 2020 Çarşamba 16:02
  • Diyarbakır annelerinden Elhaman: Oğlum gel devletimize sığın10 Haziran 2020 Çarşamba 15:56
  • Çevrimli köyünde terör saldırısında 30 yıl önce katledilen 27 kişi anıldı10 Haziran 2020 Çarşamba 15:50
  • Tarım ve Orman Bakanlığından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt10 Haziran 2020 Çarşamba 15:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti