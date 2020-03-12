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Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor

Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda fan çalıştırmaya başladı.
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.

Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.

Yunan sınır birliklerinin gazı attıktan sonra fanı çalıştırması görüntülere de yansıdı.

Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.

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