Yunanistan itirazını geri çekti

Atina'nın NATO itirazını geri çektiği öğrenildi. Böylelikle NATO'nun Türkiye'ye hava desteği verilmesindeki engel kalkmış oldu.

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Türkiye’ye desteğini artırma kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte müttefikler Türkiye’ye yönelik olarak destek deklarasyonu yayınlama kararı aldılar.

Ancak Atina, yayınlanacak olan açıklamaya Türkiye’nin AB ile imzalamış olduğu 18 Mart göçmenler anlaşmasına atıfta bulunulmasını ve Ankara’nın bu taahhüdünü yerine getirmesini şarta bağlanmasını talep etti.

Atina’nın talebi karşılık bulmadı. NATO’ya üye tüm ülkeler Yunanistan’ın bu talebinin yersiz olduğu gerekçesiyle kabul etmediler.

NTV'de yer alan habere göre, bundan sonra ittifak üyesi ülkeler, Türkiye’nin hava savunmasının güçlendirilmesi için ittifaka ait olan imkan ve yeteneklerle NATO’ya üye ülkelerin ikili düzeyde Türkiye’ye göndereceği imkan ve yetenekleri tespit edecekler.