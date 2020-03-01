  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Yunanistan itirazını geri çekti

Atina'nın NATO itirazını geri çektiği öğrenildi. Böylelikle NATO'nun Türkiye'ye hava desteği verilmesindeki engel kalkmış oldu.
Yunanistan itirazını geri çekti

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Türkiye’ye desteğini artırma kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte müttefikler Türkiye’ye yönelik olarak destek deklarasyonu yayınlama kararı aldılar.

Ancak Atina, yayınlanacak olan açıklamaya Türkiye’nin AB ile imzalamış olduğu 18 Mart göçmenler anlaşmasına atıfta bulunulmasını ve Ankara’nın bu taahhüdünü yerine getirmesini şarta bağlanmasını talep etti.

Atina’nın talebi karşılık bulmadı. NATO’ya üye tüm ülkeler Yunanistan’ın bu talebinin yersiz olduğu gerekçesiyle kabul etmediler.

NTV'de yer alan habere göre, bundan sonra ittifak üyesi ülkeler, Türkiye’nin hava savunmasının güçlendirilmesi için ittifaka ait olan imkan ve yeteneklerle NATO’ya üye ülkelerin ikili düzeyde Türkiye’ye göndereceği imkan ve yetenekleri tespit edecekler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ve Afganistan 'ortak bildiri' yayınladı01 Mart 2020 Pazar 12:25
  • Boşnak lider Dzaferovic: Erdoğan Batı Balkanlar'da istikrar unsurudur01 Mart 2020 Pazar 12:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya gelecek01 Mart 2020 Pazar 12:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü01 Mart 2020 Pazar 11:54
  • HDP önündeki eylemde 181'inci gün01 Mart 2020 Pazar 11:51
  • Sputnik çalışanları gözaltında01 Mart 2020 Pazar 11:23
  • Sakarya'da şehitler için konvoy düzenlendi01 Mart 2020 Pazar 11:18
  • Habur Sınır Kapısı 'koronavirüs' nedeniyle kapatıldı01 Mart 2020 Pazar 11:16
  • Niğde, şehitler için yürüdü01 Mart 2020 Pazar 11:13
  • Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi01 Mart 2020 Pazar 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti