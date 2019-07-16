  • BIST 98.112
  • Altın 260,022
  • Dolar 5,7084
  • Euro 6,4143
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Yunanistan panikledi: Hiç kimse bizi kurtaramaz

Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği Bora balistik füzesinin ardından Rusya'dan S-400 hava savunma füzesini teslim alması Yunanistan'da paniğe neden oldu.
Yunanistan panikledi: Hiç kimse bizi kurtaramaz

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye intikalinin başlamasıyla birlikte Yunanistan’ı panik havası sardı. Yunan haber sitesi Pentapostagma’nın haberinde "Türkler Amerika’dan ültimatom aldığından beri Ruslar silah sistemlerini çok uygun fiyatlara sunmaya başladılar. Dolayısıyla bir indirim dönemi var. Bu yüzden Yunanistan olarak hızlı hareket etmeli ve 2 yıldır yapmadığımız şeyi yapmalıyız" ifadelerine yer verildi.

TEYAKKUZA GEÇTİ

Aynı gazete "Burada S-300 sistemlerimizi gereken seviyede geliştirmekten söz ediyoruz" dedi. Sundukları öneride füze sistemleri ve ekipmanlarla ilgili geniş ayrıntılara yer veren gazete, Türkiye’ye karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Teyakkuza geçen Yunan basını, ülkesinin bir an önce bu konuda adım atması gerektiğini yazdı. Gazete Türkiye’nin ürettiği Bora füzelerine de sayfalarında detaylı yer ayırdı. "S-400 sistemi haricinde bir de 280 kilometre menzilli Bora füzelerini dikkate almamız gerekiyor. Bora füzeleri eğer belli noktalara konuşlandırılırsa başkent Atina’yı bile tehdit edebilir" analizinden sonra gazete "Bu yüzden az sayıda bile olsa İskender-M balistik füzesi satın almayı düşünmeliyiz" yorumunda bulundu. Pentapostagma, S-400 ve Bora füze sistemlerinde olduğu gibi, İskender-M füzelerinin de detaylı teknik analizine yer verdi.

KURTARAMAZLAR

Türkiye’nin askeri üstünlüğüne dikkat çeken gazete "Eğer Türkler şu anda Yunanistan topraklarını açıkça tehdit eden silahlarla üstünlüğü ele geçirmişse, yurt dışından gelecek hiçbir yatırım veya destek bizi kurtarmayacaktır" yorumunda bulundu. Türkiye’nin Akdeniz’de petrol arama çalışmalarını hazmedemeyen Pentapostagma haddini aşarak bu çalışmaları "emperyalist" olarak değerlendirdi. "Yeni Osmanlıların Akdeniz’deki "yayılmacı" hırslarından dolayı kendimizi olabildiğince hızla donatmak zorundayız" diyen gazete Yunanistan’daki panik havasını gözler önüne serdi.

BORA İLK KEZ PENÇE HAREKATINDA KULLANILDI

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan Bora balistik füzesi kullanılmıştı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, söz konusu harekatta 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.

KAYNAK: STAR GAZETESİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı16 Temmuz 2019 Salı 10:39
  • MSB: El yapımı patlayıcı ve mayınlar imha edildi16 Temmuz 2019 Salı 10:37
  • Dışişleri'nden AB'ye yaptırım tepkisi16 Temmuz 2019 Salı 10:29
  • İspanya’dan AB’ye Türkiye uyarısı: Karar almadan önce16 Temmuz 2019 Salı 10:22
  • Ay'ın güney kutup bölgesinde su aranacak16 Temmuz 2019 Salı 10:17
  • Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı16 Temmuz 2019 Salı 10:12
  • Hakkari'de acı haber: Mayına basan asker şehit oldu16 Temmuz 2019 Salı 10:11
  • Babadan FETÖ mahrem imama dayak16 Temmuz 2019 Salı 10:07
  • S-400'de 11'inci uçak Türkiye'ye indi16 Temmuz 2019 Salı 10:02
  • 10 TL'ye uyuşturucu alıp içen gençlerden biri öldü16 Temmuz 2019 Salı 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti