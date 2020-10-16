  • BIST 1.186
  • Altın 487,457
  • Dolar 7,9309
  • Euro 9,3123
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'

Yunanistan’ın, göçmenlerin geçişini engellemek için Türkiye sınırındaki bölgelere güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilecek iki elektronik cihaz yerleştirdiği belirtildi.
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'

Yunanistan, ülkelerine geçen göçmenleri yönelik sert tutumunu sürdürüyor. Daha önce Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki göçmenlere silah ve gaz bombası ile müdahale eden Yunanistan güvenlik güçleri, Meriç Nehir üzerinde geçen göçmenlerin büyük bölümün dövüp, üzerlerindeki para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderdi. Meriç Nehri kıyısına göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli teller çekmeyi sürdüren Yunanistan'ın son olarak Dedeağaç bölgesinde Türkiye'ye sınırına güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilecek iki elektronik cihaz yerleştirdiği iddia edildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemin, Türk-Yunan sınırındaki Yunan polis teşkilatına teslim edildiği belirtildi. Yunanistan sınır bölgesine göçmenlerin geçişini önlemek için koyduğu cihazların, kullanılması halinde insanların yönünü şaşırttığı, sağır edebildiği ve dayanılmaz acılara neden olduğu aktarıldı.

Yunanistan'ın cihazlar dışında sınır bölgesine asker takviyesi yaptığı ve yeni termal kameralar da yerleştirdiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis 'sınırları zorlayan' uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor16 Ekim 2020 Cuma 14:36
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı16 Ekim 2020 Cuma 13:53
  • Ankara Şehir Hastanesi'ne iki ödül birden16 Ekim 2020 Cuma 13:36
  • Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti 16 Ekim 2020 Cuma 13:23
  • Vali açıkladı: Korona cezalarının tahsilatı başlıyor 16 Ekim 2020 Cuma 13:22
  • Evinde ölü bulunan yaşlı adamın mutfağından içki yapımında kullanılan malzemeler çıktı16 Ekim 2020 Cuma 13:21
  • Ermenistan, Nahçıvan’daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi16 Ekim 2020 Cuma 13:12
  • TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik16 Ekim 2020 Cuma 13:11
  • Şarkıcı Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi16 Ekim 2020 Cuma 12:53
  • İstanbul Havalimanı 'sıfır atık' belgesini aldı16 Ekim 2020 Cuma 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti