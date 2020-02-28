  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu: Ses bombaları atılıyor

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından göçmenlerin sınır kapılarına hareketliliği sürüyor.
Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu: Ses bombaları atılıyor

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağının duyulmasının ardından Edirne'de gece yarısından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin hareketliliği sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden bir grup göçmen, yaşanan yoğunluk üzerine Yunanistan'a gitmek amacıyla Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti. Tarlaları yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 100 kişi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı'na yaya olarak gitti.

Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatırken, göçmenlere ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Yunan askerlerinin zaman zaman göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullandığı da duyuldu.

unanistan'a alınmayan göçmenler ise çantalarını yerlere bırakarak, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Göçmenlerin beklemesi üzerine Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş ve çıkışları durdurdu.

Yunan askerleri, güvenlik gerekçesiyle yaya ve araçlarla gelenlerin ülkeye sokulmayacağını duyurdu.

Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı önünde de Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup göçmen bekleyişlerini sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdlib’de alçak saldırı: 33 askerimiz şehit oldu 32 askerimiz yaralı28 Şubat 2020 Cuma 16:25
  • İdlib'de alçak saldırı: Çok sayıda şehidimiz var28 Şubat 2020 Cuma 16:10
  • Akar: 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı: 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi28 Şubat 2020 Cuma 16:00
  • Saldırı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketli saatler28 Şubat 2020 Cuma 15:50
  • AK Parti'den TBMM'de kapalı oturum teklifi28 Şubat 2020 Cuma 14:57
  • BM'den flaş Türkiye çağrısı: Destek artırılmalı28 Şubat 2020 Cuma 14:39
  • Azerbaycan'da corona virüs tespit edildi28 Şubat 2020 Cuma 13:57
  • 33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama28 Şubat 2020 Cuma 13:53
  • Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu: Ses bombaları atılıyor28 Şubat 2020 Cuma 13:52
  • TBMM Başkanı: Türkiye sessiz kalacak bir devlet değildir28 Şubat 2020 Cuma 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti