Yunanistan sınırında yakalanan firari iş insanı tutuklandı

YUNANİSTAN sınırında HDP'li eski belediye başkanı Hüseyin Y. ile birlikte yakalanan ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olduğu anlaşılınca Adıyaman'a getirilen iş insanı Abuzer Arslan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.