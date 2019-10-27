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Yunanistan'a "düzensiz göçmen" tepkisi

Dışişleri Bakanlığınca, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri ittiği belirtilerek, Yunan makamlarına, bu durumu inkar etmek yerine uluslararası hukuka aykırı bu uygulamayı düzeltme çağrısında bulunuldu.
Yunanistan'a "düzensiz göçmen" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri itmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan'ın, düzensiz göçmenleri Yunan makamları eliyle Türkiye'ye itmesi durumunu inkar ettiği bildirilen açıklamada, "Sınırımızda Yunan görevliler eliyle gerçekleştirilen düzensiz göçmenlerin geri itilmesi olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, 2018'de 11 bin 867, 2019'un ilk on ayında ise 25 bin 404 düzensiz göçmenin Yunanistan'dan Türkiye'ye itildiği kaydedildi.

Geri itilen göçmenlerle mülakatlar yapıldığı da aktarılan açıklamada, "Bu kişilerin Yunan görevliler tarafından yakalandıktan sonra şahsi eşyalarına el konularak hiçbir resmi işlem uygulanmadan, birçok olayda kabul edilemez muamelelere maruz bırakılıp darp edilerek ve Yunan görevlilerin refakati eşliğinde sınırlarımıza itildiği belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

'AVRUPA KONSEYİ RAPORLARINDA DA KAYITLI'

Açıklamada, "Yunan polisi tarafından yakalanan ve iki gün aç bırakılıp, elektrikli şokla etkisiz hale getirilen, plastik mermi ile vurulan ve dövülerek Meriç Nehri'ne atılan geri itme mağduru düzensiz göçmenlere" ilişkin her türlü görüntü, fotoğraf, belge ve mağdurların ifadelerinin mevcut olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı geri itme faaliyetleri, Avrupa Konseyi raporlarında da kayıtlıdır. Avrupa Konseyi, Yunanistan'dan uluslararası hukuka aykırı söz konusu geri itme faaliyetlerinin durdurulmasını ve bu olayların araştırılmasını istemiştir. Yeni Yunan hükümetini, elimizde her türlü bilgisi ve belgesi bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da tespit edilmiş geri itme vakalarını inkar etmek yerine, uluslararası hukuka aykırı olan bu politikasını düzeltmek üzere çalışmaya davet ediyoruz."

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