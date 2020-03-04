"Yunanistan'a geçmek isteyen 14 FETÖ'cüyü yakaladık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğini duyurmasının ardından sınırı geçen sığınmacı sayısının 135 bin 844 olduğunu açıkladı.

Soylu, CNN Türk'te Ahmet Hakan moderatörlüğündeki Tarafsız Bölge programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İdlib'de 'soykırım' yaptığını söyleyen Soylu, "Orada olanları seyredemeyiz, şehit olmak gerekiyorsa şehit oluruz" dedi.

TSK'yı demoralize etmeye çalışan gruplar olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, CHP'nin gayri milli bir sürece doğru itildiğini söyledi.

Bugün hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılan CHP'li Engin Özkoç ile ilgili de görüşlerini açıklayan Soylu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmeye kimsenin hakkı yoktur, o kişi siyasetin içinde olmaması gereken biri" dedi.

Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Afrin'e girmeseydik orada PKK/PYD olurdu"

Soylu konuşmalarını şöyle sürdürdü: Burada bir tarih yeniden oluşuyor. Elbetteki sıkı tartışmalar olabilir. Başkalarının dilini kullanıyorlar. Bu dil yanlış bir dildir. Türkiye bugün sınırlarını korumaktadır. Afrin'e girmemiş olsaydık orada kim vardı? PYD/PKK. Bir terörist olan Abdi Şahin oturacaktı ve oradan başlayan bir koridoru götürecekti. Yarın öbür gün hepimiz biliyoruz. Hatay'a Güney Doğu'ya dalacaklardı.

Bilerek yaptım. Bir gün önce Hatay'dan geldim. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini unutamıyorum. Kılıçdaroğlu, Esad'ı, İdlib meselesini, Türkiye'nin vermiş olduğu hafifsetmek için o anlayışla ortaya koyduğu sözlerini unutamıyorum. O tabutun altına girdiğimiz evlatlarımıza, çocuklarımıza karşı kendime ait yanlış yapacağımı düşündüm. Böyle bir duygu içindeyim, onu gördüm orada. Elini sıkmak kadar, sıkmamak da benim en tabii hakkım. Aşağılamadım, önünden geçtim. Çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. 34 yıldır bilfiil bu işin içerisindeyim. Elimi sıkmayan oldu, görmezden gelen oldu, arkasını dönen oldu. Hayat böyle bir şey. Bu ticarette de var, devlet hayatında da var... Kılıçdaroğlu bana hakaret etti ama o zaman elini sıkmıştım. Bu şahsa ait olan bir mesele değil.

"ŞU ANA KADAR 135 BİN 844 GÖÇMEN SINIRI GEÇTİ"

Sadece Edirne'de 202 kilometrelik sınırın tamamından Yunanistan'a geçen göçmen sayısı toplam sayı 135 bin 844. Bunlar geçti. Buradan sadece 4 binini geri ittiler. Bu geri itme içerisinde onlar oraya tekrar geri döndüler. İçişleri Bakanlığımız aynı zamanda göçten sorumlu bir bakanlık. Göç Genel Müdürlüğümüz çok başarılı işler yapıyor. Hepsi genç insanlar. Biz rakamları şöyle tutarız.

"YUNANİSTAN'IN SINIRI TUTABİLME YETENEĞİ YOK"

Yunanistan sınırları FETÖ'cülere özellikle açtılar. Onları mahkemeden bize vermeyince biz de Yunanistan'la geri kabul anlaşmamızı askıya aldık. Yunanistan uluslararası hukuka uymuyor. Arkadaşlarımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklar. Sınırda ölen iki kişinin vekaletini aldılar. Yunanistan Avrupa'yı sömürüyor. Yunanistan'ın sınırları tutabilme yeteneği yok. Yunanistan'a geçmek isteyen 14 FETÖ'cüyü yakaladık.

Bizim operasyonlarımızın binde birini Avrupa yapabilseydi göç meselesini çözmüş olacaktık. Yakaladığımız 103 bin göçmeni geri gönderdik. Bu da finansman gerekiyor. Uçağı tutuyorsunuz, cebine harçlığını koyuyorsunuz.

Biz sahil güvenlim mücadelemizi 200 gemi ve botla yapıyoruz. Dün İspanya eski Dışişleri Bakanına da söyledim. Bu iş başlayınca sayın Cumhurbaşkanım her sabah beni aradı, 'Süleyman denizden geçişe izin vermeyin' diye. 2019'un Ekim ayının bir haftasında 2 bin 500 kişi geçmiş. Son bir haftadır 1500 kişi geçti. Kimi yatla, kimi botla geçiyor.

Bizim karşı adaların her birinde irtibat adamlarımız var. 18 Mart mutabakatı çerçevesinde resmi görevlilerimiz var. Kimin geçtiğini, kaç kişinin geçtiğinin notlarını alırız.

Biz Avrupa'yla 18 Mart 2016'da adil bir yük paylaşımı anlaşmasını yaptık. Dediler ki, sizden Ege adalarına kim geçiyorsa bunu size itelim ve böylece göçün cazibesini ortadan kaldıralım. Biz de bunun çerçevesinde size yardımcı olacağız. 72 bin kişiyi alacaklardı, yapmadılar. Mali imkan kapsamında 3 milyar Avro'nun hızlandırılmasıydı. Eğitimden sağlığa, altyapıdan şehirlere, sosyal güvenliğe Türkiye burada hakikaten mali yük yaşıyor. Biz 5 milyon yabancı, 4 milyon yabancı barındırıyoruz. Sığınmacı açısından dünyada birinciyiz. Avrupa burada Gümrük Birliği'nin iyileştirilmesini söyledi, bu da olmadı. Yeni fasılların açılması dedi, o da olmadı. Vize serbestisi dedi, o da olmadı. Bize bu süreç içerisinde söylediklerinin tamamını yerine getirdik. Adım da attık. En son AP seçimleri, konsey başkanlarının ortaya koydukları süreçler. Bütün bunların tamamında çamura yatmak üzerine oldukları politikayı devam ettirdiler.

Yunan Göç Bakanı bana dedi ki, 'Ya patron burada güvenli bölge var, onun üzerinden yürüyelim' dedi. Şimdi bunların hiçbirisini yerine getirmediler. Bir taraftan İdlib'den 3,5 milyon insan Türkiye'ye gelmeye çalışıyor, Akme kampındaki insanlar 1 milyonu geçmiş de olabilir. Hemen sınırımızın sıfır noktasında. İdlib'de rejimin yukarıya doğru itmesi anda itibaren biz bunu taşıyamayız. İnsani politikamızdan vazgeçmiyoruz, İdlib'de hala çalışıyoruz. Yaklaşık 2 bin TIR malzeme gönderdik."